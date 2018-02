Ouders diabetespatiëntjes hoeven 's nachts niet meer te waken Redactie

23 februari 2018

13u25

Bron: Belga 5 Medisch Medisch technologiebedrijf Medtronic lanceert nieuwe technologie waarmee diabetespatiënten continu hun glucose kunnen meten en die controleren via hun smartphone. Er wordt ook een alarm verstuurd, waardoor bijvoorbeeld ouders worden ingelicht over de suikerwaarden van hun kind met diabetes.

Er bestaan al heel wat technologieën waarmee mensen met diabetes hun suikerwaarden kunnen meten zonder bloed te prikken in de vingers. Nieuw aan het systeem van Medtronic is dat de technologie - Guardian Connect - de glucose permanent meet en dat die suikerwaarden via een app op een smartphone gevolgd kunnen worden.

Het systeem is in het bijzonder interessant voor kleine kinderen met diabetes type 1, een auto-immuunziekte die vooral kinderen en jongeren treft. De nieuwe technologie stuurt immers ook een alarm uit bij te lage of te hoge suikerwaarden. Te lage waarden kunnen leiden tot gevaarlijke hypo's, met bewustzijnsverlies tot gevolg. Ouders van diabetespatiënten moeten ook 's nachts waken over de suikerwaarden van hun kinderen en geregeld hun wekker zetten. Een automatisch alarm spaart hen bijgevolg heel wat slapeloze nachten uit, maar ook tijdens de schooluren kunnen ouders de glucosemetingen van hun kinderen volgen. "Het zorgt voor gemoedsrust bij diabetespatiënten en hun ouders", aldus Bruno Hacour, verantwoordelijke voor diabeteszorg bij Medtronic.

De technologie bestond al in ons land voor diabetespatiënten met een pomp, maar wordt nu beschikbaar voor alle diabetespatiënten, dus ook zij die via een inspuiting insuline toedienen. De Guardian Connect bestaat al sinds vorig jaar, maar is door logistieke problemen pas sinds februari beschikbaar in ons land.

De technologie bestaat uit een sensor die om de zes dagen - binnenkort zeven - wordt aangebracht op de huid en een gratis app. De terugbetaling is reeds vorig jaar goedgekeurd door minister van Volksgezondheid Maggie De Block voor diabetes type 1.

Sind 2016 worden overigens diabetessensors voor kinderen en adolescenten met diabetes type 1 terugbetaald, idem voor volwassenen, bevestigt men bij De Block. België telt ruim 40.000 mensen met diabetes type 1.