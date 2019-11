Opnieuw vijf doden in één week door e-sigaret in VS HR

22 november 2019

11u56

Bron: AD 2 Medisch Het aantal mensen dat is overleden door gebruik van e-sigaretten in de VS is gestegen naar 47, meldt de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC. Een week geleden waren er nog 42 dodelijke slachtoffers. Eerdere onderzoeken van de gezondheidsorganisatie wezen uit dat een product in de psychoactieve stof THC de boosdoener is.

De slachtoffers komen uit 25 verschillende staten en zijn tussen de 17 en 75 jaar oud. Het aantal patiënten met klachten ten gevolge van vaping - het ‘roken’ van e-sigaretten - is gestegen naar 2290 gevallen. Een week geleden telde het CDC (Center for Disease Control) nog 2172 zieken.

THC

De oorzaak is, volgens het CDC, vitamine E acetaat. Dit is een synthetisch bereide stof die voorkomt in THC, de psychoactieve stof in marihuana. Het CDC waarschuwt dat mensen nooit e-sigaretten met THC moeten roken. Ook adviseren ze alleen producten van erkende fabrikanten te gebruiken. Verder is nog veel onbekend over de gevaren het roken van e-sigaretten. Hier wordt voortdurend onderzoek naar gedaan.

“Wij denken dat vitamine E acetaat wordt gebruikt om cannabisolie te verdunnen, zodat er meer van het product kan worden verkocht en dus meer geld kan worden verdiend”, zegt Victoria Derbyshire van het CDC.

Verbod

Ook in ons land denken artsen dat een jongen mogelijk om het leven kwam door het gebruik van de e-sigaret. Een jongeman uit Brussel kreeg eind september plots last van een vervelende hoest. Daarna ging het razendsnel. Artsen brachten Raphaël in een kunstmatige coma, waaruit hij nooit meer zou ontwaken.

“Godsgeschenk”

Longartsen roepen daarom op om te stoppen met vapen. “We kennen totaal de risico’s nog niet”, klinkt het. Maar de meningen zijn verdeeld. “Laat ons het kind niet met het badwater weggooien. Het zou een drama zijn als er nu mensen hun damptoestel weer inruilen voor sigaretten. Voor rokers is de e-sigaret een godsgeschenk”, zegt professor Frank Baeyens (55), hoogleraar psychologie (KU Leuven) en zelf ook vaper.

