Opnieuw minder hiv-diagnoses in 2018, maar ziekte treft diverser publiek ttr

21 november 2019

09u41

Bron: belga 0 Medisch Het aantal nieuwe hiv-diagnoses is vorig jaar gedaald met 2 procent vergeleken met 2017. Terwijl het aantal diagnoses daalt in de traditioneel getroffen groepen, komen er andere groepen bij - zoals mensen uit Azië en Latijns-Amerika - met wie preventieprogramma's rekening moeten houden. Dat meldt Sciensano, het Belgisch instituut voor gezondheid.

Sciensano registreerde 882 hiv-diagnoses in 2018. Dat stemt overeen met gemiddeld 2,4 nieuwe diagnoses per dag. Het is het vijfde jaar op rij dat er een daling is, ook al blijft het totaal aantal nieuwe diagnoses volgens het instituut hoog.



Deze cijfers doen vermoeden dat het gebruik van Pre-Exposure Profylaxis (PrEP, een preventieve behandeling van mensen die geen hiv hebben, maar die een grote kans lopen op besmetting), positief bijdraagt aan de preventie van hiv en de daling van het aantal gevallen.

Diagnoses

"Het gebruik van een condoom, regelmatige tests op hiv, een vroegtijdige behandeling na diagnose voor alle hiv-patiënten en gerichte campagnes blijven van het allergrootste belang", zegt Jessika Deblonde, wetenschapster bij Sciensano. "De daling van het aantal diagnoses bij Belgische mannen die seks hebben met mannen is het resultaat van een jarenlange inzet op combinatiepreventie, waaraan PrEP een bijkomende boost geeft."

De daling van het aantal hiv-diagnoses zet zich voort in de twee meest getroffen populaties, mannen die seks hebben met mannen (MSM) met Belgische nationaliteit en heteroseksuele mannen en vrouwen afkomstig van Sub-Saharaans Afrika. "Zowel bij MSM als bij heteroseksuelen is de verdeling van de nationaliteiten langzamerhand gevoelig veranderd. Het aantal diagnoses bij heteroseksuelen uit Sub-Saharaans Afrika neemt gestaag af", aldus Deblonde.

Sciensano ziet geen daling van het aantal hiv-diagnoses bij andere heteroseksuele populaties. Bij MSM is het aandeel van niet-Belgen even belangrijk geworden als dat van Belgen. "De hiv-epidemie in België treft verschillende populaties en wordt dus jaar na jaar meer divers", benadrukt de wetenschapster bij Sciensano.

Stijging

Vooral bij MSM uit niet-Europese landen neemt het aantal diagnoses in België nog toe: in 2018 had 13 procent van de mannen die seks hebben met mannen een Latijns-Amerikaanse nationaliteit en 10 procent een Aziatische nationaliteit.

"Als we de epidemie onder controle willen houden, moeten we ervoor zorgen dat alle getroffen populaties zich kunnen laten testen en behandelen", legt Deblonde uit. Preventieprogramma's moeten dus aandacht besteden om een grotere diversiteit aan populaties te bereiken. "Aangezien hiv in België verschillende populaties treft, bestaat de uitdaging erin de campagneboodschappen en preventie- en teststrategieën te diversifiëren en aan te passen aan verschillende noden.”