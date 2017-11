OPINIE: "Gratis naar de huisarts tot 18 jaar is een goed initiatief" Sp.a wil kinderen en jongeren tot 18 jaar gratis naar de huisarts laten gaan, maar de regeringspartijen lopen hier niet warm voor. Wat zeggen de artsen zelf? Prof. De Sutter Prof. Willems en Prof. De Maeseneer

10u25 0 anp

In de voorbije jaren werd in de zorg voor welzijn en gezondheid veel aandacht besteed aan kinderen. Uit wetenschappelijk onderzoek weten we dat heel wat aandoeningen in de eerste levensjaren, belangrijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid op latere leeftijd. De beslissing om tandzorg voor alle kinderen tot 18 jaar volledig terug te betalen was dan ook volledig terecht, sommige vormen van ontsteking van het gebit bij zuigelingen en kleuters doen de kans op suikerziekte, hart- en bloedvataandoeningen namelijk toenemen.

Deze aanpak zal per raadpleging enkele euro's meer kosten aan de samenleving, maar dit zal snel worden 'terugverdiend' doordat men ziekte vroeger kan ontdekken en behandelen Prof. Jan De Maeseneer

Een recent voorstel van sp.a bestaat erin om dezelfde regeling te treffen voor de raadplegingen en huisbezoeken bij de huisarts voor kinderen tot 18 jaar. Het is immers van het grootste belang dat er geen financiële drempel is wanneer kinderen zorg voor gezondheid nodig hebben. Ouders kunnen dan met hun kinderen naar de huisarts, die het Globaal Medisch Dossier van het kind bijhoudt - waarin alle informatie wordt samengebracht -, zorgt voor de opvolging van het kind en afstemt met de (huis)apotheker wanneer het kind medicatie dient te nemen.

In de regel kunnen kinderen voor gezondheidszorg, behalve in zeer ernstige situaties, steeds terecht bij de huisarts. Deze zal, wanneer nodig, verwijzen naar de specialist, de kinderarts. Het voordeel van de volledige terugbetaling van de raadpleging van een kind bij de huisarts, is niet alleen dat er geen enkele reden is om zo een raadpleging uit te stellen (en dus een probleem vroegtijdig kan worden aangepakt), maar het geeft de huisarts ook de mogelijkheid om wanneer dit nodig is (b.v. bij kinderen met koorts, buikpijn, …) en de diagnose in de eerste raadpleging niet duidelijk is, af te spreken dat een tweede onderzoek in de komende uren mogelijk is. Op die manier kan men bij ziektebeelden, die in de aanvang zeker bij kinderen niet altijd duidelijk zijn, zorgen voor een goede opvolging. Zonder financiële drempels.

Het is van het grootste belang dat er geen financiële drempel is wanneer kinderen zorg nodig hebben Prof. Jan De Maeseneer

Een situatie die zich vaak voordoet is dat de huisarts het nuttig vindt om bijvoorbeeld voor het weekend, het kind nog even te onderzoeken, zodat de ouders gerust gesteld kunnen worden over het verloop van de ziekte. Een andere voordeel is dat oudere kinderen, wanneer ze dit noodzakelijk achten, ook zelf op raadpleging kunnen gaan bij de huisarts om een probleem te bespreken. Zo krijgt men een lage drempel en wordt vroegtijdige aanpak mogelijk. Wanneer huisartsen zonder financiële drempel kunnen werken met kinderen, zal ook de samenwerking met de Centra voor Leerlingenbegeleiding en Kind&Gezin kunnen verbeteren.

Deze aanpak zal per raadpleging of huisbezoek enkele euro's meer kosten aan de samenleving (omwille van de volledige terugbetaling door het ziekenfonds), maar dit zal snel worden "terugverdiend", doordat men ziekte vroeger kan ontdekken en behandelen, betere opvolging van preventie zal hebben, betere samenwerking met andere voorzieningen en minder specialistische zorg nodig is.

Praktisch kan dit via de “Regeling Derde Betaler”, waarbij de huisarts rechtstreeks door het ziekenfonds wordt betaald.

Zo zet onze gezondheidszorg weer een stap vooruit, en dit in het belang van onze kinderen.

Prof. em. dr. Jan De Maeseneer

Prof. dr. Sara Willems

Prof. dr. An de Sutter

Vakgroep Huisartsgeneeskunde en Eerstelijnsgezondheidszorg – Universiteit Gent