Opgelet: je vaatwasser kan schuilplaats zijn voor dodelijke bacteriën LB

Wetenschappers hebben ontdekt dat ziekteverwekkers zich opstapelen in vaatwassers. Het gaan in het bijzonder om bacteriën die voedselvergiftigingen en dodelijke hartontstekingen kunnen veroorzaken. De ziekteverwekkers komen in de vaatwasser terecht via leidingwater en besmet voedsel.

Je vaatwasser kan de bacterie E.coli huisvesten, die levensbedreigende voedselvergiftigingen kan veroorzaken, naast andere ziekteverwekkers die voor infecties van de urinewegen, de huid en het hartweefsel kunnen zorgen. Dat blijkt uit Sloveens onderzoek.

Hoewel ze doorgaans onschuldig zijn, kunnen deze bacteriën dodelijk zijn voor mensen met een verzwakte immuniteit, zoals mensen die chemo krijgen of een orgaantransplantatie kregen.

Via leidingwater en besmet eten

Aangenomen wordt dat de bacteriën en schimmels in de vaatwasser belanden via leidingwater, maar ook via besmet voedsel, zo stellen de onderzoekers. Zij raden aan het risico op besmetting te beperken door de vaatwasser te laten afkoelen voordat je hem opendoet en ook het afsluitrubber na elk gebruik te reinigen.

De vorsers van de universiteit van Ljubljana onderzochten 24 afsluitrubbers van vaatwassers uit private woningen, naast het water dat die vaatwassers gebruiken. Daaruit bleek dat heel wat vaatwassers bacteriën bevatten zoals de E.colibacterie die voedselvergiftigingen veroorzaakt. De vaatwassers bevatten ook pseudonomas, een bacterie die voor infecties van de luchtwegen zorgt en acinetobacter, een bacterie die voor ontstekingen van de urinewegen, de huid en het hart kan zorgen.

Candida

Daarnaast bleken de vaatwassers ook schimmels te huisvesten zoals candida, die voor spruw zorgt. De onderzoekers waarschuwen dat die ziekteverwekkers in je huis belanden via de warme lucht die de vaatwasser gebruikt aan het einde van de wascyclus. Daarom is het belangrijk de vaatwasmachine pas te openen nadat die is afgekoeld.

De opeenhoping van bacteriën en schimmels kan je ook tegengaan door na elke wasbeurt de rubberen afsluitring rond de deur te reinigen. Daar zitten microbes immers beschermd tegen de hitte en vochtigheid van de vaatwasser.

Niettemin stippen de vorsers aan dat voor normale, gezonde mensen de vaatwasser heel weinig risico's inhoudt. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het vakblad Appplied and Environmental Microbiology.