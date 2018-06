Op naar een gezonde penis: deze uroloog vertelt hoe je je jongeheer fit kunt houden Een tip: eet pistachenoten of kiwi Carin Röst

19 juni 2018

13u48

Bron: AD 1

De Amerikaanse uroloog Aaron Spitz treedt als expert op het gebied van het mannelijke geslacht regelmatig op in het tv-programma 'The Doctors' en was te gast bij 'Dr. Phil'. In 'Het Penisboek', dat deze week verschijnt, vertelt hij hoe je je penis fit kunt houden.

Waarom denk je dat er behoefte is aan een boek over dit onderwerp?

"Ik ben regelmatig op de radio en televisie om te vertellen over alles wat met de penis te maken heeft en ik zie als uroloog natuurlijk veel patiënten. Maar ik denk dat een boek de krachtigste manier is om informatie over te brengen over gezondheid en welzijn. Ik wil mensen hun penis, of die van hun geliefde, laten begrijpen, leren er goed voor te zorgen en ervan laten genieten. De aanbevelingen voor voeding, beweging en andere levensstijlaspecten die ik doe in dit boek, verbeteren de seksuele prestaties maar ook de algehele gezondheid."

Weten we genoeg over de penis?

