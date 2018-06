Ook last van onweerallergie? Aandoening is wetenschappelijk bewezen Delphine Vandenabeele

01 juni 2018

20u06

Bron: VTM Nieuws 1 Medisch Door het hevige onweer van de afgelopen dagen, kampen steeds meer mensen met 'Thunderstorm Astma' of onweersastma. De aandoening is wetenschappelijk bewezen. Wie last heeft van een pollenallergie, kan daar nu dus meer last van hebben bij onweer.

Wie allergisch is voor graspollen kan daar dezer dagen meer last van ondervinden. Dat komt door het onweer dat al de hele week ons land teistert. We halen de laatste weken namelijk 200 tot 300 pollenkorrels per kubieke meter, terwijl de meeste patiënten al klachten hebben bij vijftig korrels per kubieke meter.

Thunderstormastma

Sommige patiënten ontwikkelen specifiek astma in het kader van onweer. De vochtige lucht en de wind bij onweer zijn namelijk ideaal voor windbestuivers, zoals de grassen. Dat komt doordat er eerst wind is, vervolgens barsten de pollen van de vochtigheid en komen er kleine partikels vrij die diep in de luchtwegen doordringen.