Ook drie auteurs van omstreden studie rond hydroxychloroquine in The Lancet trekken hun verhaal in AW

05 juni 2020

07u50

Bron: Belga 0 Medisch Drie van de vier auteurs die in The Lancet een controversiële studie omtrent het gebruik van hydroxychloroquine tegen Covid-19 hadden gepubliceerd, hebben om intrekking van het artikel verzocht, zo heeft het medische vakblad bekendgemaakt.

"Wij kunnen niet meer garant staan omtrent de juistheid van de bronnen van de primaire data", schrijven de drie aan The Lancet.



Op 22 mei schreef The Lancet dat hydroxychloroquine Covid-19 patiënten niet kan helpen en zelfs nefast kan zijn. Later, na veel kritiek, distantieerde het blad zich van de studie.