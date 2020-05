Oogontsteking, tinteling of ‘covid-teen’: dit zijn de zeldzamere symptomen van corona avh

07 mei 2020

12u47 20 Medisch Koorts, vermoeidheid, een droge hoest: de belangrijkste en meest courante symptomen van Covid-19 zijn intussen bekend. Maar er zijn ook nog andere kwaaltjes die kunnen wijzen op een coronabesmetting, zo hebben wetenschappers ontdekt. De ‘covid-teen’, duizeligheid of tinteling zijn mogelijk alarmsignalen. Wij lijsten enkele symptomen op.

Covid-teen

Een vreemde uitslag op de tenen kan wijzen op een coronabesmetting, vooral bij kinderen en adolescenten, zo blijkt uit een studie die werd gepubliceerd in het European Journal of Pediatric Dermatology. Rode of paarse vlekken op de tenen, de zool of de zijkant van de voeten, kunnen wijzen op corona. Soms is er ook sprake van uitslag op de handen en vingers.

Oogontsteking

Conjunctivitis, beter bekend als een oogontsteking, is ook een eerder zeldzaam symptoom van Covid-19. Onderzoekers van het Britse Royal College of Ophtalmologists en het College of Optometrists hebben ontdekt dat viruspartikels ook in tranen kunnen zitten. De kans is wel klein dat een oogontsteking als enige symptoom opduikt. Meestal gaat de ontsteking gepaard met andere symptomen zoals koorts of een hoest. Dat komt omdat de oogontsteking meestal opduikt als een van de latere symptomen.

Necrose

Uit een Spaanse studie, die gepubliceerd werd in het British Journal of Dermatology, is gebleken dat bij 6 procent van de 375 onderzochte coronagevallen necrose optreedt. Necrose is het afsterven van lichaamsweefsel door een gebrek aan bloedtoevoer. Verkleuring van de huid en paarse of rode vlekken zijn de meest voorkomende signalen van necrose. Uit de studie is gebleken dat necrose vooral voorkomt bij oudere patiënten die ernstig ziek zijn door corona.

Duizeligheid

Een studie bij 214 Chinese patiënten heeft aangetoond dat ongeveer een derde (36,4 procent) van de patiënten ook duizeligheid of hoofdpijn ervaart. Bij ernstige gevallen stijgt dat percentage tot 45,5 procent. Duizeligheid zou eerder een gevolg zijn van de ziekte, dan wel een symptoom.

Tinteling

Verschillende patiënten voelen een tinteling of een soort ‘bruisend’ gevoel in het lichaam, maar wellicht is dat het gevolg van het immuunsysteem dat reageert op Covid-19. In een interview met Today.com zegt de New Yorkse arts Waleed Javaid dat ons immuunsysteem veel stoffen tegelijk afscheidt, wat soms kan leiden tot een tintelend gevoel. “Dat kan ook optreden bij andere ziektes”, aldus Javaid.

