Ontroerend beeld toont terminaal zieke jongen die nog één keer Zwitserse bergen bezoekt Redactie

25 november 2019

13u24 9 Medisch Een foto van een terminaal zieke jongen uit Nederland die uitkijkt over de Zwitserse bergen en zo zijn laatste wens in vervulling ziet gaan, laat bij veel mensen een diepe indruk na. “Wat een verdriet en schoonheid in één beeld”, klink het.

Op de foto zien we de jongen zittend op een brancard uitkijken over de Zwitserse bergen. Achter hem de ambulance waarmee hij naar de plek is gebracht. Uit de reacties op sociale media blijkt dat veel mensen het een ontroerend beeld vinden.

Dankzij stichting ‘Ambulance Wens’ uit Nederland kon de 19-jarige uit Assen nog één keer Zwitserland bezoeken. De stichting zet zich in om de laatste wens van niet mobiele terminale patiënten in vervulling te laten gaan. De jongen in kwestie lijdt aan kanker en heeft uitzaaiingen in zijn lichaam.

“Een vrijwilliger van ons behandelt de jongen meerdere keren per week”, vertelt Kees Veldboer, oprichter van de stichting. “Via haar hoorde we dat de jongen graag nog een keer naar Zwitserland zou gaan. Hij kwam er vaak en was gek op de bergen. Het was z’n lust en z’n leven”.

Helikoptervlucht

Na een gesprek met de jongen reisden twee begeleiders samen met hem per ambulance naar Zwitserland waar de jongen nog één keer zijn geliefde bergen kon bezoeken. In totaal zijn ze vier dagen weggeweest. In Zwitserland maakte de jongen een helikoptervlucht over de bergen heen.

Veldboer kwam twaalf jaar geleden op het idee om de stichting te beginnen. “Destijds werkte ik als ambulancechauffeur in Rotterdam. Ik sprak daar met een man die terminaal ziek was en die vertelde dat hij veel had gevaren. Ik regelde een ambulance van werk en we organiseerden een rondvaart door de Rotterdamse haven. Het was zo mooi om hem zo te zien opleven.”

De stichting van Veldboer groeide vervolgens snel. Momenteel zijn er meer dan 200 vrijwilligers actief en rijden er 7 ambulances door heel Nederland.