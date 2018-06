Onrustwekkend: sigarettenrook nog veel schadelijker dan gedacht TT

13 juni 2018

10u53

Bron: Belga 0 Medisch Rokers inhaleren veel hogere doses schadelijke stoffen dan vermeld staat op hun sigarettenpakjes. Uit onderzoek van het Nederlandse Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijkt dat de hoeveelheid teer, nicotine en koolmonoxide zeker twee keer zo hoog is als fabrikanten opgeven. In het slechtste geval bevat de rook zelfs 26 keer zoveel teer als op het pakje staat.

Het verschil zit in de meetmethode. Tabaksfabrikanten volgen EU-richtlijnen, die hen toestaan de waarden te meten terwijl de kleine ventilatiegaatjes die in sigaretten zitten, worden opengelaten. Volgens het RIVM ontstaat een realistischer beeld als de gaatjes worden afgeplakt. Het instituut heeft honderd merken op die manier onderzocht. In de rook van vrijwel alle sigaretten blijkt dan veel meer teer, nicotine en koolmonoxide te zitten dan wettelijk is toegestaan.

De Nederlandse staatssecretaris van Volksgezondheid Paul Blokhuis zegt dat hij van "deze harde feiten is geschrokken", ook al was de verwachting vooraf al dat tabaksrook schadelijker is dan de cijfers op pakjes doen vermoeden. Blokhuis pleit er in EU-verband voor om sigaretten "zonder gesjoemel te meten". Hij vindt het "zeer zorgelijk dat rokers eigenlijk bij alle sigaretten veel meer gif binnenkrijgen dan hen wordt voorgehouden".

In sigarettenrook mag wettelijk maximaal 10 milligram teer zitten, maar de hoogste uitschieter - Belinda Super Kings - bevat 36,3 milligram. Bij Marlboro Prime is het verschil tussen de cijfers die de fabrikant opgeeft en de waarden die het RIVM heeft gemeten het grootst. 'Officieel' zit in de rook daarvan slechts 1 mg teer en 0,1 mg nicotine, maar het RIVM mat waarden van respectievelijk 26,1 en 1,7 milligram.

Het RIVM stelt dat de commissie die de huidige meetmethode heeft opgesteld "in grote mate wordt beïnvloed door de tabaksindustrie".