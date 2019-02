Onderzoekster geneest HPV bij 29 vrouwen NLA

10 februari 2019

12u55

Bron: El Universal 0 Medisch Een Mexicaanse onderzoekster is erin geslaagd om het humaan papillomavirus (HPV), een virus dat kan ontaarden in baarmoederhalskanker, bij 29 vrouwen te genezen. Dat schrijft de Mexicaanse krant El Universal. Ze maakte daarbij gebruik van photodynamische therapie, een techniek waarbij de huid bestraald wordt.

Eva Ramón Gallegos, een onderzoekster van het Mexicaans Nationaal Polytechnisch Instituut (IPN), voert al twintig jaar onderzoek naar de werking van photodynamische therapie. Nu is ze erin geslaagd om met deze techniek het HPV-virus bij 29 vrouwen te verwijderen.

Photodynamische therapie wordt doorgaans toegepast om voorstadia van huidkanker te behandelen, maar het kan dus ook HPV behandelen.

HPV is een zeer besmettelijke seksueel overdraagbare aandoening. Het virus kan in baarmoederhalskanker ontaarden, een ziekte die jaarlijks 350 vrouwen in België treft. Daarmee komt de kanker op de tiende plaats van de meest voorkomende kankers bij vrouwen. Tot nu toe was er nog geen behandeling tegen HPV zelf, maar wel een vaccin. Dat vaccin biedt echter geen volledige bescherming tegen het virus.

