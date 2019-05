Onderzoekers ontwikkelen nieuwe screeningstest die kans op plotse hartfalen beter inschat AW

22 mei 2019

12u05 0 Medisch De tragische dood van jonge topsporters zoals Jarne Lemmens roept heel wat vragen op. Voorlopig kunnen specialisten jammer genoeg niet alle hartaandoeningen opsporen, maar onderzoekers aan de University of Oxford introduceerden alvast een nieuwe techniek om de kans op verborgen hartfalen te voorspellen.

In 2018 stierf de 23-jarige wielrenner Michael Goolaerts na een hartstilstand op een kasseistrook van Parijs-Roubaix. De 22-jarige Daan Myngheer overkwam hetzelfde lot: in 2016 stierf hij in Corsica tijdens het koersen aan de gevolgen van een hartstilstand. Zondag op maandag overleed de 15-jarige Jarne Lemmens dan weer in zijn slaap door een hartafwijking, een afwijking die overigens niet werd opgemerkt door een cardiogram.



Bij de 15-jarige Lemmens ging het volgens cardioloog Pedro Brugada vermoedelijk om het Brugada-syndroom: een erfelijke aandoening die door hem werd ontdekt, en die zorgt voor een storing in de prikkels van het hart.

Verdikking van de hartspier

Een andere mogelijke oorzaak van de plotse hartstilstand bij topsporters is een abnormale verdikking van de hartspier waardoor het hart tijdens een inspanning onvoldoende bloed naar de organen en spieren stuurt. Uiteindelijk leidt dat tot een hartstilstand.

Hypertrofische obstructieve cardiomyopathie (HOCM) heet dat in de geneeskunde. Het is, net zoals het Brugada-syndroom, een genetische aandoening waarbij de vezels van de hartspier niet naast elkaar lopen maar wanordelijk richting de hartspiercellen gaan. Zo wordt de hartspier in de loop van de jaren steeds dikker. De hartaandoening treft 1 op de 500 mensen en wordt vaak pas opgemerkt na de dood van de patiënt.

Maar de nieuwe studie van onderzoekers aan de University of Oxford kan misschien een stokje steken voor zo’n plotse dood. Zij gingen aan de slag met een diffusie-MRI, een techniek die eigenlijk gebruikt wordt voor hersenonderzoek. Het gaat de willekeurige beweging van deeltjes na, niet alleen meer in de hersenen, maar nu dus ook in het hart. De resultaten werden gepubliceerd in het vaktijdschrift Journal of the American College of Cardialogy.

Inwendige defibrillator

Zoals hierboven aangegeven, lopen de vezels van de hartspier wanordelijk naar de hartspiercellen bij HOCM. En dat kan opgepikt worden door een diffusie-MRI. Zo’n MRI zou met andere woorden een goede aanvulling zijn voor het cardiogram.

Eenmaal de hartaandoening tijdig opgemerkt wordt, zou er een inwendige defibrillator (ICD) - een inwendig toestel dat ingrijpt bij hartritmestoornissen – geplaatst kunnen worden om een fatale afloop te vermijden.

Het elektrocardiogram (ECG)

Normaal onderzoekt een arts de patiënt met behulp van een inspanningstest. Tijdens die inspanningstest wordt men gekoppeld aan een elektrocardiogram (ECG) waarmee het hart wordt gemonitord. Meestal gebeurt de inspanningstest op een fiets en wordt de weerstand zodanig opgedreven totdat je ofwel niet meer verder kan fietsen of je de maximale hartslag bereikt is.

Hoe die maximale hartslagfrequentie berekend wordt? Dat kan je eigenlijk makkelijk zelf doen. Voor mannen geldt de formule 220 min de leeftijd, voor vrouwen is dat het cijfer 226 min de leeftijd.

Tijdens het onderzoek controleert een arts hoe het hart zich aanpast aan de fysieke inspanning. Verder worden eventuele afwijkingen normaliter gedetecteerd via de ECG. Wanneer zo’n test negatief is, is dat goed nieuws. Dat betekent dat er niets aan de hand is. Maar bij de 15-jarige wielrenner had men bij de test ook helemaal niets eigenaardig opgemerkt.