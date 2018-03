Onderzoekers ontdekken oorzaak zwangerschapsvergiftiging LB

Onderzoekers van UHasselt en Ziekenhuis Oost-Limburg zijn er na meer dan twaalf jaar in geslaagd om de mechanismen achter zwangerschapsvergiftiging te vinden. Volgens het onderzoek is de oorzaak een foute aanpassing van het bloedvatenstelsel bij de moeder in de eerste maanden, waardoor ze niet bestand is tegen een normale vochttoename tijdens de zwangerschap.

Het onderzoeksteam onder leiding van prof. Dr. Wilfried Gyselaers voerde bij meer dan duizend zwangere vrouwen vroeg in de zwangerschap metingen uit van het hart- en vaatstelsel.

"De hormonen van de moederkoek zorgen voor de juiste veranderingen van het hart- en vaatstelsel bij de moeder, nodig om de baby van voldoende voeding te voorzien. Maar als die moederkoek verkeerde signalen uitstuurt of als het lichaam van de moeder die signalen verkeerd begrijpt, past het bloedvatenstelsel zich verkeerd aan", legt UHasselt/ZOL-onderzoekster Sharona Vonck uit.

Te hoge vochtbelasting

Uit het onderzoek blijkt ook dat de oorzaak een foute aanpassing van het bloedvatenstelsel bij de moeder is.

"Elke vrouw maakt tijdens de zwangerschap gemiddeld drie liter extra lichaamsvocht aan. Dat vocht bevindt zich hoofdzakelijk in de bloedbaan en belast het hart- en vaatstelsel. Bij sommige vrouwen heb je al vroeg in de zwangerschap foute aanpassingen van de bloedvaten, waardoor die vochtbelasting te hoog wordt. Het hart, de slagaders of de aders zullen daardoor steeds abnormaler functioneren, wat op den duur leidt tot hoge bloeddruk of tot een verminderde groei van de baby", aldus Vonck.