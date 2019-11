Onderzoekers ontdekken molecule verantwoordelijk voor tumorvorming kv

26 november 2019

17u14

Onderzoekers hebben een molecule geïdentificeerd die verantwoordelijk is voor tumorvorming bij het genezingsproces van een wonde. De molecule, HMGB1, zou bovendien het genezingsproces vertragen. Door de molecule te blokkeren, kunnen de wetenschappers bepaalde genezingen in de toekomst mogelijk versnellen, met een kleiner risico op kanker.

Wanneer de menselijke huid beschadigd wordt, schieten verschillende biologisch processen in actie om de wonde te genezen. Onderzoekers Esther Hoste en Geert van Loo van het Centrum voor Inflammatieonderzoek hebben aangetoond dat een van de moleculen die hierbij betrokken is, HMGB1, het genezingsproces vertraagt. De molecule verhoogt bovendien het risico op tumorvorming op plaatsen van eerdere verwonding. Het onderzoek is gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Cell Reports.

"We hebben aangetoond dat een mechanisme dat in staat is om het immuunsysteem te alarmeren, kan gehackt worden om kanker te ontwikkelen", zegt onderzoeker Esther Hoste. "Bij een milde verwonding is de productie van HMGB1 door huidcellen positief, maar bij grotere of chronische wonden kan de signaalweg schadelijk zijn door de vorming van tumoren te bevorderen."



De resultaten geven hoop op een betere wondheling bij diabetici en patiënten met blaarziekten. "We waren verrast dat het blokkeren van de productie van een molecule zoveel voordeel opleverde tijdens het genezingsproces en in staat was om tumorvorming volledig te blokkeren", zegt onderzoeker Geert van Loo. Toekomstig onderzoek moet uitwijzen of de link tussen HMGB1 en tumorvorming ook geldt in andere weefsels dan de huid, zoals de darmen.

Het hoopgevende onderzoek kwam tot stand na intensieve testen op muizen. De onderzoekers zullen nu proberen de therapie op mensen toe te passen. Dat ontwikkelingstraject kan nog jaren in beslag nemen.