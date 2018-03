Onderzoekers ontdekken link tussen restaurantbezoek en hormoonverstorende stof in ons lichaam TTR

29 maart 2018

23u08

Bron: The Guardian 1 Medisch Amerikaanse onderzoekers hebben ontdekt dat op restaurant gaan een grote invloed heeft op ons lichaam. Zo zouden we meer ftalaten, chemische stoffen die hormoonverstorend werken, in ons lichaam hebben als we buitenshuis eten. Volgens wetenschappers van de University of California, de University of San Francisco en de George Washington University is deze bevinding verontrustend. Dat schrijft The Guardian.

Ftalaten zijn chemische stoffen die in tal van gebruiksvoorwerpen zitten, waaronder schoonmaakmiddelen, verpakkingen van voedsel en verf. Deze stoffen kunnen in ons lichaam terechtkomen als voedsel in contact komt met plastic potjes, keukenhandschoenen of kookmateriaal. Verschillende onderzoekers wijzen erop dat ftalaten onze hormonen verstoren. Ze kunnen onder meer kanker, diabetes, obesitas en vruchtbaarheidsproblemen veroorzaken.

Tussen 2005 en 2014 werden in totaal 10.253 Amerikanen onderzocht. Wetenschappers noteerden wat ze in de laatste 24 uur hadden gegeten en waar hun voedsel vandaan kwam. Ook werd de hoeveelheid ftalaten in hun lichaam gemeten. Van het aantal testpersonen gaf aan dat 61 procent buitenshuis had gegeten in een restaurant, een fastfoodketen of een cafetaria. Uit de resultaten bleek dat de hoeveelheid ftalaten 35 procent hoger lag bij mensen die de vorige dag niet zelf hadden gekookt.

Volgens wetenschappers is er een link tussen een hoog gehalte aan ftalaten in ons lichaam en bepaalde voedingsmiddelen. Wie op regelmatige basis fastfood eet, heeft meer ftalaten in zijn lichaam. Zo'n 30 procent, stelden de onderzoekers vast. Vooral bij jongeren bij wie regelmatig fastfood op het menu stond , was dit het geval. Zij hadden tot 55 procent meer hormoonverstorende stoffen in hun lichaam.

De onderzoeksresultaten kunnen erop wijzen dat ftalaten in verpakkings- en keukenmateriaal ons voedsel "besmetten". De manier waarop voedsel wordt bereid zou ook een rol kunnen spelen volgens de Amerikaanse onderzoekers.

"De resultaten doen vermoeden dat uit eten gaan een belangrijke, en tot nog toe onderschatte, bron van blootstelling aan ftalaten is", zegt dr. Ami Zota van de George Washington University. "Dit suggereert dat voedsel dat je koopt in de supermarkt en thuis bereidt minder kans lijkt te hebben om hoge niveaus aan ftalaten te bevatten." Niet op restaurant gaan is volgens de wetenschappers geen oplossing. "We moeten nagaan wat de meest effectieve stappen zijn om ftalaten uit onze voeding te bannen", klinkt het.