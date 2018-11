Onderzoekers KU Leuven vinden doorbraak in strijd tegen kanker: NIP-test spoort ook bloedkankers op nog voor er symptomen opduiken avh

21 november 2018

18u06

Met de niet-invasieve prenatale test (NIPT) kunnen ook bloedkankers opgespoord worden nog voor er symptomen opduiken. Dat blijkt uit het onderzoek aan de Afdeling Gynaecologische Oncologie van de KU Leuven. NIPT is vooral bekend omdat het, met een eenvoudige bloedafname chromosoomafwijkingen, zoals het syndroom van Down, nagaat bij een ongeboren kind.

De Leuvense onderzoekers namen van 1.002 65-plussers een bloedstaal af en zochten met de NIP-test naar genetisch materiaal dat kon wijzen op een beginnende tumor. Bij vijf proefpersonen werd de ziekte van Hodgkin ontdekt en bij een zesde een voorlopersstadium dat een verhoogd risico geeft op het ontwikkelen van een latere bloedkanker.

Dat deze test het DNA van de Hodgkin-lymfonen kan detecteren was al vastgesteld bij patiënten die de diagnose al kregen. Uniek aan deze studie is dat de NIPT kanker wist op te sporen nog voor er symptomen waren. Verder onderzoek moet nu uitwijzen of de test op grote schaal ingezet kan worden om gezonde personen - bijvoorbeeld met een verhoogd risico - te screenen op bloedkanker in een vroeg stadium en hiermee ook andere kankertypes kunnen worden gedetecteerd.