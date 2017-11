Onderzoekers KU Leuven ontdekken nieuw darmfloratype met zeer weinig bacteriën jv

Bron: belga 9 Eric de Mildt Jeroen Raes, professor aan de VUB. Medisch Onderzoekers van het VIB-KU Leuven Centrum voor Microbiologie hebben een nieuw darmfloratype ontdekt met zeer weinig bacteriën in de stoelgang. Dit type komt vaak voor bij Crohn-patiënten, maar ook bij gezonde mensen.

"We willen nagaan of dit darmfloratype de ontwikkeling van ziektes in de hand werkt en wat we daar in dat geval tegen kunnen doen", zegt professor Jeroen Raes van het Laboratorium Moleculaire Bacteriologie (Rega Instituut).

In het kader van het Vlaams Darmflora Project dat Raes en zijn team in 2012 lanceerden werden stoelgangstalen van circa 5.000 Vlamingen verzameld, hetgeen de onderzoekers in staat stelden een van de grootste darmfloradatabanken ter wereld aan te leggen. Dankzij dit project verwierven de onderzoekers inzicht in de natuurlijke, gezonde variatie van de darmflora.

Voor het eerst werd hierbij niet alleen nagegaan welke bacteriën er in de darm aanwezig zijn, maar werd ook hun aantal geteld. In het verleden beperkte men zich tot percentages. De onderzoekers van de KU Leuven ontwikkelden hiervoor een nieuwe techniek, die toelaat het aantal bacteriën in een fecaal staal snel en accuraat te bepalen. In een artikel in het vaktijdschrift Nature maken de onderzoekers melding van de spectaculaire eerste resultaten die geboekt werden met deze nieuwe techniek.

"Zo stelden we vast dat mensen die lijden aan de ziekte van Crohn tot 50 maal minder bacteriën in hun stoelgang hebben dan gezonde personen", zegt Raes. Ook bij een deel van de gezonde mensen werd stoelgang aangetroffen met zeer weinig bacteriën. Welke de gevolgen hiervan zijn voor onze gezondheid is voorwerp van verder onderzoek.

De onderzoekers willen in de toekomst ook variatie in soorten en aantallen darmbacteriën gedurende een langere tijd in kaart brengen en lanceren hiervoor het project "150 dagen darmflora" waarvoor vrijwilligers worden gezocht.