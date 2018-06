Onderzoek naar alzheimer krijgt ene opdoffer na de andere Lieve Van Bastelaere

13 juni 2018

17u23 1 Medisch Het alzheimer-onderzoek krijgt de ene opdoffer na de andere. Nu hebben ook het Britse farmabedrijf AstraZeneca en het Amerikaanse Eli Lilly de stekker uit hún studie getrokken. Een honderdtal Belgische patiënten ziet zo hun hoop op beterschap in rook opgaan.

De twee bedrijven deden testen met het geneesmiddel 'lanabecestat', maar de resultaten vielen behoorlijk tegen. En dus werd besloten niet langer te investeren in dit onderzoek. "We zijn enorm ontgoocheld voor de miljoenen mensen die lijden aan deze verwoestende ziekte", zegt Daniel Skovronsky van Eli Lilly. "De deelnemers aan de studie zijn we ontzettend dankbaar. We hopen dat ze toch zullen overwegen om te participeren aan ander alzheimer-onderzoek." In België namen een honderdtal patiënten deel aan deze studie.

