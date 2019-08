Onderzoek: muziek bij operatie vermindert de behoefte aan pijnstillers Jorien de Wit

10 augustus 2019

22u56

Bron: AD.nl 1 Medisch Het Rotterdamse universitaire ziekenhuis Eramsus MC heeft een onderzoek uitgevoerd naar de effecten van muziek rond een operatie. Daaruit blijkt dat patiënten die voor, tijdens en na een operatie een koptelefoon met muziek op krijgen, minder verslavende pijnmedicatie nodig hebben dan mensen die zonder muziek geopereerd worden.

Het effect van muziek werd bij 5.000 patiënten onderzocht. Het onderzoek wordt op een aantal afdelingen van het ziekenhuis voortgezet en als behandeling ingevoerd.



Uit het onderzoek, uitgevoerd door de onderzoeksgroep Muziek als Medicijn en geleid door hoogleraar chirurgie Hans Jeekel, blijkt dat mensen die muziek hoorden rondom hun operatie, minder gebruik maakten van opioïden - medicatie met morfine-effecten. Jeekel denkt met de onderzoeksresultaten een hoop geld te kunnen besparen. "Het gaat om een nieuwe behandeling met muziek, die geen bijwerkingen geeft, vrijwel geen geld kost, maar wel geld gaat besparen.”



In Nederland gebruiken zo'n 1,3 miljoen mensen verslavende pijnmedicatie. “Wij vonden in ons onderzoek dat muziek het gebruik van verslavende medicatie kan reduceren, en we verwachten daarmee ook dat het chronisch gebruik significant kan afnemen.”