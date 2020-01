Strijd tegen kanker Gesponsorde inhoud Oncoloog Jacques De Grève wil dringend meer financiering voor kankeronderzoek: “als het over kanker gaat, is tijd erg kostbaar” Aangeboden door Belfius

30 januari 2020

10u00 0

Jaarlijks krijgen zo’n 68.000 Belgen te horen dat ze kanker hebben. Dat zijn er meer dan 180 per dag. En nog vaak krijgen zij te horen dat ze lang zullen moeten wachten op de juiste behandeling. Volgens oncoloog Jacques De Grève moeten we daarom dringend meer investeren in kankeronderzoek.

Prof. Jacques De Grève is oncoloog en kankergeneticus aan het Universitair Ziekenhuis Brussel en de Vrije Universiteit Brussel. Hij herinnert zich nog de beginjaren van chemotherapie. “Vijftig jaar geleden bestond dat nog niet en stond een kankerdiagnose gelijk aan een doodvonnis. Dat is niet meer zo. Het sterftecijfer bij kanker daalt jaarlijks doorgaans met 1%. Kinderen hebben tegenwoordig zelfs een overlevingskans van 85%. Dat goede nieuws is grotendeels op het conto te schrijven van kankeronderzoek. We komen van ver, we kunnen meer, maar we zijn er nog lang niet.”

Het sterftecijfer bij kanker daalt jaarlijks met 1%

Gepersonaliseerde behandeling

“We zetten nu nog altijd in op chemotherapie en ondersteunende geneesmiddelen, maar kankeronderzoek richt zich anno 2020 ook op doelgerichte behandelingen en immuuntherapie”, weet prof. De Grève. “Immuuntherapie is een behandeling die het immuunsysteem van de patiënt tegen kankercellen versterkt, zodat het de cellen beter kan herkennen, aanvallen en vernietigen. Kankerpatiënten verdragen immuuntherapie beter en het heeft minder schadelijke bijwerkingen dan chemotherapie.”

Een nieuwe vorm van immuuntherapie waar onderzoekers op dit moment hard aan werken, is celtherapie. Daarbij worden afweercellen van de patiënt genetisch gemanipuleerd, zodat ze kankercellen kunnen herkennen en doden. “Het is een erg gepersonaliseerde therapie”, zegt prof. De Grève. “Bij bepaalde vormen van acute leukemie slaat ze al aan, nu onderzoeken we ook hoe we dezelfde resultaten kunnen boeken bij solide tumoren, nog altijd de meest voorkomende vorm van kanker.”

Tijd is kostbaar

“We moeten dat proces nu optimaliseren, zodat het geen maanden meer duurt voor we celtherapie individueel kunnen toepassen” oppert prof. De Grève. “Als het over kanker gaat, is tijd kostbaar. Als we met de innovatieve behandelingen betere preklinische resultaten kunnen boeken en sneller vorderingen kunnen maken, zullen patiënten sneller toegang kunnen krijgen tot nieuwe levensverlengende en genezende behandelingen. Daarom moeten we meer investeren in academisch onderzoek: daar leggen we de grondslag voor die innovaties.”

Beleg in de gezondheid van morgen

