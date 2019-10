Obesitas in China verdriedubbeld in tien jaar tijd HAA

30 oktober 2019

12u38

Bron: IPS 1 Medisch Onder de Chinese bevolking wordt obesitas een steeds groter probleem. In de afgelopen tien jaar verdriedubbelde het aantal mensen met obesitas.

Chinese onderzoekers constateerden ook dat het aantal mensen met abdominale obesitas (te veel buikvet) met meer dan 50 procent toenam. Overgewicht is in China nog steeds een veel kleiner probleem dan in de Verenigde Staten. Maar onderzoek wijst erop dat negatieve effecten ervan zich bij de Aziaten sneller manifesteren.



Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie is obesitas wereldwijd bijna verdubbeld tussen 1980 en 2008. Dat gebeurde ook in China. Nationale schattingen werden daar na 2010 echter niet meer geactualiseerd.

Steden

Onderzoekers van het Chinese Centre for Disease Control and Prevention keken hoeveel volwassenen een BMI hadden van meer dan 28 kg/m2 (het gewicht gedeeld door het kwadraat van de lichaamslengte) en een buikomvang van minstens 90 centimeter voor mannen en 85 centimeter voor vrouwen.



Uit dat onderzoek bleek dat 14 procent van de mannen en 14,1 procent van de vrouwen te zwaar was. Bij abdominale obesitas ging het om 31,5 procent van de mannen en 32,4 procent van de vrouwen. In Peking, Tianjin en Hebei, ook wel bekend als het stedelijke gebied Jing-Jin-Ji, is het probleem het sterkst aanwezig.

