Novartis gaat 'Pia-medicijn' via lottrekking uitdelen aan 100 zieke baby's

20 december 2019

09u18

Bron: Reuters, De Tijd 184 Medisch Farmareus Novartis gaat het peperdure medicijn Zolgensma, dat bij ons bekend raakte door de inzamelingsactie voor baby Pia, volgend jaar uitdelen aan 100 baby’s die lijden aan de dodelijke spierziekte SMA.

Enkele maanden geleden sms’te België massaal om de ouders van Pia de brood­nodige 1,9 miljoen euro te bezorgen die ze nodig hadden om hun kind te redden. Het meisje heeft de zeldzame spierziekte SMA en die zou quasi volledig stilgelegd kunnen worden dankzij één injectie met Zolgensma, een nieuw geneesmiddel van Novartis. Omdat er in Europa nog geen goedkeuring is voor dat medicijn en er dus geen terugbetaling voorzien is, richtten de ouders zich tot de bevolking. In nauwelijks 48 uur harkte ons land bijna twee miljoen euro ­samen.

De inzamelingsactie deed het debat over de prijspolitiek van farmabedrijven opnieuw zwaar oplaaien. Novartis verdedigde zich onder meer door te zeggen dat het de dure ontwikkeling van het medicijn wil recupereren. Toch wil het bedrijf nu voor een deel tegemoetkomen aan die kritiek door volgend jaar 100 doses van het medicijn gratis uit te delen aan baby’s onder 2 jaar in landen waar Zolgensma nog niet verkrijgbaar is. Behandelende artsen kunnen daarvoor een dossier indienen, waarna om de twee weken via lottrekking bepaald wordt wie het medicijn krijgt.

Gezondheidsloterij

Al stuit die lottrekking ook al meteen op kritiek. TreatSMA, een Britse belangenvereniging van SMA-patiënten, juicht de beslissing om 100 doses per jaar uit te delen wel toe, maar stelt dat een “gezondheidsloterij” niet de geschikte manier is om tegemoet te komen aan broodnodige medische zorg die niet overal beschikbaar is. “Baby’s die naast de prijzen vallen, kunnen daarna nog wel deelnemen aan volgende lottrekkingen maar eens ze ouder dan 2 jaar zijn, komen ze zelfs niet meer in aanmerking.” Volgens TreatSMA is het overigens helemaal niet zeker of de Britse wetgeving deelname aan het Novartis-programma toelaat.

Novartis verdiende in het derde kwartaal van 2019 fors meer met de verkoop van Zolgensma. Het medicijn was in de maanden juli, augustus en september goed voor 143 miljoen euro omzet, fors meer dan de 88 miljoen euro die voorzien was. In totaal boekte Novartis tijdens het derde kwartaal van dit jaar een omzet van 11,39 miljard euro. Netto bleef er meer dan 1,8 miljard euro winst over.