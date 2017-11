Nooit eerder zo weinig baby's met Down geboren

05u41

Bron: Belga 0 thinkstock Het syndroom van Down wordt in theorie vastgesteld bij 1 op de 800 zwangerschappen. Medisch Er worden almaar minder kinderen met het syndroom van Down geboren in Vlaanderen. In 2016 waren het er 31, een vermindering met 30 procent. Dat schrijft De Standaard vandaag.

De krant kwam dit te weten van gynaecoloog Hendrik Cammu (UZ Brussel). Het cijfer zou in het jaarverslag van het Studiecentrum voor Perinatale Epidemiologie (SPE) van 2016 komen te staan. Dat verslag is nog niet vrijgegeven. "Het is voor het eerst dat we een betekenisvolle daling vaststellen", zegt Cammu, ook voorzitter van het Studiecentrum. "De voorbije jaren schommelde het cijfer voor downsyndroom altijd ergens rond de 50."

Prenatale screening

De daling van het aantal Downbaby's is het gevolg van het aanbieden van prenatale screening via de Nip-test. Dat is een simpele, niet-invasieve test die in het bloed van de zwangere vrouw op zoek gaat naar sporen van drie chromosomale afwijkingen, waarvan de meest voorkomende downsyndroom, of trisomie 21, is.

Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) besliste om de test vrijwel volledig terug te betalen. Die maatregel ging in op 1 juli van dit jaar. Het effect ervan zal pas te zien zijn in het volgende jaarverslag van het Studiecentrum.

1 op de 800 zwangerschappen

Het syndroom van Down wordt in theorie vastgesteld bij 1 op de 800 zwangerschappen. Als geen daarvan zou worden afgebroken, zou dat leiden tot een 80-tal kinderen met Down in Vlaanderen.