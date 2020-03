Nog voldoende capaciteit, maar hoeveel bedden zijn er nu echt beschikbaar op intensieve zorgen? Martijn Peters

24 maart 2020

12u40 20 Medisch Momenteel liggen er in ons land 381 coronapatiënten op intensieve zorgen. Volgens de laatste berichten zou er nog voldoende capaciteit zijn om een piek in patiënten te kunnen opvangen, en zo scenario’s zoals in Spanje en Italië te vermijden. Maar hoeveel bedden zijn er nu echt beschikbaar? En zijn al die bedden wel degelijk vrij voor mensen die besmet raken met het nieuwe coronavirus, of ligt het aantal in realiteit toch lager?

België telde, bij aanvang van de coronapandemie, 2.037 intensieve zorg-bedden, wat neerkomt op ongeveer 18 bedden per 100.000 inwoners. Dat is minder dan Duitsland (34 bedden per 100.000 inwoners), maar meer dan Italië (slechts 8 bedden per 100.000 inwoners). Bovenop deze originele bedden werden er sinds de uitbraak van het coronavirus nog 749 bedden bij gemaakt. Dit gebeurde door bijvoorbeeld met gyproc-wanden lege gangen om te toveren tot kamers of door brandwondenpatiënten samen te zetten in twee ziekenhuizen, waardoor er bedden vrijkwamen. Dankzij deze inspanningen zijn er nu in theorie 2.831 bedden beschikbaar op intensieve zorgen.

Lage bezetting

In theorie, want in de praktijk worden 1.504 van de 2.831 bedden al gebruikt door personen die niet besmet zijn met het coronavirus, maar wel in een kritieke toestand verkeren. Dat komt neer op zo’n 53% van het totaal aantal bedden. Goed nieuws, want de bezetting van een intensieve zorg in Europese landen ligt in normale omstandigheden rond de 80%. Daarnaast liggen er momenteel al 381 coronapatiënten op intensieve zorgen, waardoor er in totaal 1.885 bedden bezet zijn.

Ongeschikte bedden

Er zijn dus in principe nog 946 bedden vrij voor mensen die besmet raken met het coronavirus. Helaas zijn niet al deze bedden daarvoor geschikt. Een coronapatiënt moet, om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan, in een afsluitbare kamer liggen. Hierdoor is bijvoorbeeld een intensieve zorg-zaal met zes bedden, enkel gescheiden door een gordijn, ongeschikt voor coronapatiënten. In totaal gaat het om 1.265 bedden waarbij een coronapatiënt kan voorzien worden van de nodige zorg. Gezien de 381 bezette bedden schieten er momenteel dus nog 884 geschikte bedden voor coronapatiënten over.

Al deze bedden zijn voorzien van een ademhalingstoestel, en in geval van nood kunnen er nog bijna zevenhonderd extra ademhalingstoestellen gehaald worden bij een deel van de 1.504 niet-coronapatiënten op intensieve zorgen, die deze niet nodig hebben.

Naderende piek

Met een totaal van 1.265 bedden is iets minder dan de helft (44,7%) van alle intensieve zorg-bedden dus voorzien voor mensen die besmet zijn met het nieuwe coronavirus. Dat kan verhoogd worden naar zo’n 1.700 bedden (60%) naarmate we de piek naderen, door niet-dringende ingrepen te blijven uitstellen en door te zorgen voor nog extra bedden. Er zijn momenteel dus nog meer dan genoeg bedden, al zal het nodig blijven om die potentiële bedden ook in de nabije toekomst vrij te houden, want het einde van de pandemie is nog niet in zicht.

Meer over Italië

gezondheid

Spanje

België

Duitsland