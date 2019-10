Nobelprijs Geneeskunde voor twee Amerikanen en Brit ADN

07 oktober 2019

12u16

Bron: Belga 0 Medisch De Nobelprijs voor de Geneeskunde gaat dit jaar naar de Amerikaanse wetenschappers William Kaelin en Gregg Semenza, en de Brit Peter Ratcliffe. Dit voor hun ontdekking van moleculaire mechanismen waarmee cellen het zuurstofgehalte waarnemen en zich daaraan aanpassen. Dat heeft het Karolinska-instituut in Stockholm bekendgemaakt.

De drie wetenschappers ontdekten in de jaren negentig van de vorige eeuw hoe cellen de hoeveelheid zuurstof in de buurt 'waarnemen'. "Dat is een mechanisme dat elk aspect van het metabolisme beïnvloedt", zo klinkt het bij de jury. "Van beweging tot de embryonale ontwikkeling tot de immuunrespons.”

Belangrijk voor behandeling tal van ziektes

"De kennis van deze mechanismen is belangrijk voor de behandeling van talrijke ziektes: ze heeft de weg vrijgemaakt voor veelbelovende toepassingen tegen bloedarmoede, kanker, en verschillende andere ziektevormen. Door cellen de indruk te geven dat er te veel of te weinig zuurstof is, kunnen tumoren namelijk afsterven en bloedcellen meer gaan werken.”



De Nobelprijs voor de Geneeskunde is 830.000 euro waard.