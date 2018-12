Nieuwe universele bloedtest kan kankercellen op 10 minuten tijd opsporen AW

05 december 2018

13u45 8 Medisch De opsporing van kanker is bijzonder belangrijk voor een doeltreffende behandeling van de ziekte. Nieuw onderzoek aan de University of Queensland kan dat proces een pak eenvoudiger maken. Wetenschappers ontwikkelden er immers een goedkope universele bloedtest die kankercellen van gezonde cellen onderscheidt met behulp van goudpartikels.

Het verschil tussen kankercellen en gezonde cellen zit in de sterke geneigdheid van kanker om verbindingen te vormen met goudpartikels. Ongeacht het type kanker is er een sterke affiniteit voor goud waardoor het goud niet van kleur verandert in de aanwezigheid van kankercellen. Dat gebeurt wel bij gezond menselijk DNA.





Met het blote oog waarneembaar

De nieuwe bloedtest maakt dus gebruik van minuscule goudpartikeltjes om kanker op te sporen. En zo’n test duurt slechts tien minuutjes. Dat schreven de onderzoekers in een artikel dat gepubliceerd werd door het tijdschrift Nature Communications. “Je kan het resultaat zelfs met het blote oog waarnemen”, aldus hoofdauteur Matt Trau, professor aan het Australisch instituut voor Bio-engineering en Nanotechnologie van de University van Queensland.

En hoewel het onderzoek nog in kinderschoenen staat, is de bloedtest een radicaal nieuwe aanpak voor de vroege detectie van kanker. De test kan zelfs deel gaan uitmaken van routineonderzoeken. Blijkt zo’n test positief, moet de patiënt natuurlijk verder onderzocht worden zodat artsen het type kanker kunnen determineren.



Van roos naar blauw

De onderzoekers testten hun technologie met zo’n 200 stalen van zowel kankerpatiënten als gezonde mensen. Vervolgens voegden ze wat water met kleine goudpartikels toe aan de DNA-stalen waarop het water roze kleurde, althans bij de stalen besmet met kanker. De testtubes met gezonde stalen kleurden blauw. De gezonde cellen binden immers niet op dezelfde manier met de goudpartikels als kankercellen doen.



De nauwkeurigheid van de test bedraagt 90 procent, en kan volgens onderzoekers in het veld perfect dienen als een eerste controle voor kanker.