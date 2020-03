Nieuwe test voor coronavirus: sneller, goedkoper en meer informatie Martijn Peters

20 maart 2020

12u54 46 Medisch Amerikaanse, Finse en Australische wetenschappers hebben in de strijd tegen het coronavirus een gloednieuwe test ontwikkeld die duizenden mensen per dag kan screenen, meer informatie oplevert en goedkoper is. Hun resultaten raakten deze week bekend en gelden als een grote stap voorwaarts in de strijd tegen de pandemie. Hun manier van screenen wordt ondertussen ook al in de praktijk gebruikt.

Om te bepalen of een persoon besmet is met SARS-CoV-2, het nieuwe coronavirus, gebruiken vorsers op dit moment een test die kijkt of er genetisch materiaal van het virus in een neus- of keeluitstrijkje zit. De nieuwe test kijkt of er antilichamen, ook wel antistoffen genoemd, tegen SARS-CoV-2 in ons bloed zitten.



Antilichamen worden door ons afweersysteem gemaakt, wanneer er een vreemde stof zoals een virus of bacterie ons lichaam binnendringt. Deze antilichamen kunnen zich vasthechten aan de indringer en hem onschadelijk maken. Daarnaast zorgen ze er ook voor dat we beschermd zijn in de toekomst, moest datzelfde virus ons weer proberen te besmetten. En het belangrijkste: antistoffen kunnen ook gebruikt worden om niet alleen mensen die besmet zijn op te sporen, maar ook mensen te vinden die reeds besmet zijn geweest. Iets wat met de huidige testen niet mogelijk is.

Werkwijze

De nieuwe test werkt als volgt. Laboranten plakken een stof die voorkomt op het oppervlak van het coronavirusdeeltje, en die de onderzoekers hadden nagemaakt, op de bodem van een plastieken plaat. Dan gieten ze er het bloedserum van een persoon over en laten de twee reageren. Als er antilichamen aanwezig zijn, dan hechten die zich vast aan de stofjes op de plaat, net zoals ze dat in ons lichaam zouden doen. Eenmaal vastgehecht kunnen de wetenschappers hun aanwezigheid bevestigen. Dit type van test bestaat al langer, maar er was er nog geen specifiek type voor het nieuwe coronavirus. Om te kijken of de test goed werkte, vergeleken de onderzoekers de stalen van gezonde mensen met die van coronapatiënten. En het werkte. De wetenschappers zagen duidelijk het verschil tussen de niet besmette en besmette personen.

Voordelen

Wat betekent dit nu voor ons? Met deze test kunnen we bepalen wie besmet is (geweest) en wie niet, waardoor we een nauwkeuriger zicht krijgen op de echte besmettings- en sterftepercentages. Daarnaast kan de test ook gebruikt worden om mensen te screenen en te kijken wie immuun is voor het coronavirus. Deze personen kunnen dan bloedserum met antilichamen doneren, wat mogelijk kan leiden naar een behandeling voor de patiënten.

De test kan onze gezondheidsmedewerkers screenen. Diegenen die immuun zijn, kunnen met besmette personen werken, waardoor het virus zich minder makkelijk kan verspreiden onder collega’s en andere patiënten. Tot slot kunnen we met deze test ons ook een beter beeld vormen van hoe ons afweersysteem reageert op het virus.

Deze studie geeft ook een aanwijzing dat we geen immuniteit hebben tegen SARS-CoV-2, wat verklaart waarom het zich zo snel kan verspreiden. En het laat ook zien dat ons immuunsysteem wel degelijk reageert op het virus, antilichamen aanmaakt, en ons zo beschermt. Deze vermoedens moeten wel nog bevestigd worden door grotere studies.

De onderzoekers zijn ondertussen al begonnen met het gedetailleerde protocol van de test over de hele wereld te verspreiden en gebruiken de test zelf al in het New York City Hospital. Volgens hen is de procedure simpel genoeg voor andere laboratoriums om het op grote schaal uit te voeren en duizenden mensen per dag te screenen.

