Nieuwe techniek geeft beter beeld van vernauwingen in kransslagader SVM

28 oktober 2019

16u29

Bron: Belga 0 Medisch In het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis Aalst-Asse-Ninove is een nieuwe techniek ontwikkeld om cardiologen een beter beeld te geven van de weerstand die veroorzaakt wordt door vernauwingen doorheen de kransslagader. “De doorbraak wordt door de gespecialiseerde cardiologische gemeenschap beschouwd als de volgende revolutie in de bestrijding", stelt het ziekenhuis in een persbericht.

Kransslagaderziekte blijft samen met kanker de belangrijkste doodsoorzaak in de westerse wereld, zegt het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis. De Amerikaanse en Europese richtlijnen beschouwen een Fractional Flow Reserve-meting (FFR) als de standaard om de ernst van de vernauwing van een kransslagader te evalueren, en op basis daarvan wordt beslist om een stent te plaatsen of een overbruggingsoperatie uit te voeren.

"Bij de FFR-techniek baseren cardiologen zich slechts op twee meetpunten -één voor en één achter de vernauwing- en één waarde voor hun beslissing om al dan niet te behandelen. Met de nieuwe Pullback Pressure Gradient-techniek (PPG) kunnen interventiecardiologen nu ook een beeld krijgen van de weerstand die veroorzaakt wordt door de vernauwingen doorheen de gehele kransslagader", meldt het ziekenhuis. "Dokters Carlos Collet en Jeroen Sonck hebben voor de eerste keer een reproduceerbare en objectieve index ontwikkeld die aangeeft of de kransslagadervernauwingen focaal of diffuus zijn."

Uit een recent gepubliceerde studie in ‘The Journal of The American College of Cardiology’ blijkt dat ongeveer één derde van de vernauwingen verkeerd wordt ingeschat met de huidige technieken. "Met de nieuwe techniek brengen we de sensor eerst helemaal tot achter de vernauwing, om die dan over een bepaalde lengte terug te trekken. Intussen wordt de druk permanent gemeten en het drukverloop geregistreerd, vandaar de term Pullback Pressure Gradient (PPG). Elke micron wordt er één drukmeting uitgevoerd. Over een afstand van twintig millimeter worden er al 20.000 meetwaarden vastgesteld", zegt dokter Jeroen Sonck van het Hartcentrum Aalst.