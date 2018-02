Nieuwe studie: e-sigaret bevat toxische zware metalen jv

Bron: Science Alert 9 Medisch De e-sigaret is bedoeld als gezonder alternatief voor de klassieke rookstok met tabak. Maar dat blijkt hoe langer hoe minder te kloppen. Onderzoekers van de Johns Hopkins Bloomberg School of Public Health hebben nu toxische zware metalen gevonden in de vloeistof die e-sigaretten gebruiken om te 'vapen'.

Wetenschappers stellen zich al langer de vraag of 'dampen' echt beter is voor de gezondheid. De nieuwe studie onderzocht apparaten van 56 dagelijkse e-sigaretgebruikers uit Maryland op vijftien metalen. Er werd nikkel, chroom, lood, mangaan en zink aangetroffen. Twee jaar geleden hadden de wetenschappers al verhoogde concentraties van nikkel en chroom in de urine en in het speeksel van 'dampers' gevonden. Dat wilden ze verder onderzoeken.

De zware metalen zijn potentieel schadelijk voor de gezondheid, met name voor hart- en vaatziekten, hersenschade en allerlei kankers. "We weten niet of de doses gevaarlijk zijn, maar hun aanwezigheid is op zich verontrustend", zegt onderzoeksleidster Ana Maria Rule. Rule zegt dat sommige metalen in de verbrander van de e-sigaret giftig zijn als ze ingeademd worden. Ze suggereert dat er daarom misschien beter naar andere materialen voor de verbrander kan gezocht worden dan metaal.

De verbrander is het verwarmingselementje van de e-sigaret dat ervoor zorgt dat de gebruikte vloeistof opgewarmd wordt en vernevelt. De onderzoekers vonden hogere doses metalen in de vloeistof nadat die toegevoegd werd aan het vernevelingstoestelletje en verwarmd werd, zowel in de aerosol als in de resterende vulvloeistof in het reservoir. Dat wijst erop dat de metalen in de vloeistof terechtkomen via het apparaatje, waarschijnlijk via het verwarmingselement. Vervolgens worden ze ook nog eens getransfereerd naar de verneveling die de gebruiker inhaleert.