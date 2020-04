Nieuwe serologische test om Covid-19-antilichamen op te sporen jv

17 april 2020

16u56

Bron: belga 0 Medisch Farmabedrijf Roche heeft een nieuwe serologische test ontwikkeld om antilichamen van Covid-19 bij mensen op te sporen. De test is inzetbaar in epidemiologisch onderzoek om de verspreiding van de ziekte beter te begrijpen en kan ook in combinatie met moleculaire tests worden gebruikt, als hulpmiddel bij de diagnose van vermoedelijke coronapatiënten. De test zal begin mei beschikbaar zijn, meldt het biotechconcern.

"Antilichaamstests zijn essentieel om personen te helpen identificeren die besmet zijn met het nieuwe coronavirus, vooral diegenen die besmet werden, maar geen symptomen vertoonden”, aldus Roche. “De test kan een prioritaire screening ondersteunen van risicogroepen, zoals gezondheidswerkers die misschien al een zekere immuniteit hebben ontwikkeld en hun werk kunnen voortzetten of hervatten.”

Als we meer inzicht hebben in de immuniteit voor Covid-19, kan dat volgens Roche ook helpen om de samenleving sneller te normaliseren. Het bedrijf wil de test begin mei beschikbaar maken in landen die de CE-markering aanvaarden, waaronder België. Doel is op globaal niveau een versnelde verhoging van de maandelijkse productie tot "vele miljoenen" tests tegen juni te realiseren en de productie zo snel mogelijk verder op te schalen.

De immunologische test Elecsys Anti-SARS-CoV-2 is een in-vitrotest waarbij menselijk serum en plasma uit een bloedstaal worden gehaald om antilichamen op te sporen en de immuunreactie van het lichaam op SARS-CoV-2 (de officiële naam van het nieuwe coronavirus) te bepalen.