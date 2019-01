Nieuwe ontdekking is mogelijk doorbraak in behandeling van Alzheimer kg

10 januari 2019

22u23

Bron: Belga 0 Medisch Een team wetenschappers verbonden aan VIB en de KULeuven heeft een nieuwe ontdekking gedaan die zou kunnen helpen bij de behandeling van alzheimer of andere hersenziekten. Dat melden de onderzoekers Joris de Wit en Bart De Strooper (VIB-KU Leuven Centrum voor Hersenonderzoek) in een studie die gepubliceerd is in het vakblad Science.

Bij de ziekte van Alzheimer doen er zich eiwitophopingen of ‘plaques’ voor in de hersenen. Het onderzoek spitste zich toe op de vorming van die ophopingen. Meer specifiek op de zogenaamde ‘amyloïde plaques’, met als hoofdbestanddeel het amyloïde-B eiwitfragment - een stukje van het amyloïde voorlopereiwit.



Heel wat onderzoekers houden zich bezig gelijkaardig onderzoek, maar tot nu toe bleef onduidelijk wat de normale functie is van dit eiwit vooraleer het verknipt wordt tot de vermelde plaques. De Leuvense onderzoekers hebben nu ontdekt dat het eiwit de signaaloverdracht in de hersenen negatief beïnvloedt door een specifieke receptor te activeren.

Alzheimer

Bart De Strooper vermoedt dat deze onderzoeksresultaten een nieuw perspectief bieden voor de behandeling van Alzheimer of andere hersenziekten.



"De nieuwe rol van dit amyloïde voorlopereiwit zou de afwijkingen kunnen verklaren die we zien in de netwerken van hersencellen in muismodellen van de ziekte van Alzheimer en ook voorafgaand aan de eerste symptomen bij patiënten. Misschien zou medicatie die op deze receptor inwerkt, deze problemen bij mensen met Alzheimer kunnen beperken", aldus De Strooper.

Andere stoornissen

Volgens Joris de Wit speelt de signaaloverdracht via de betrokken synaps niet alleen een rol bij de ziekte van Alzheimer, maar ook bij andere neurologische en psychiatrische stoornissen, waaronder epilepsie, depressie, verslaving en schizofrenie.



"Nu we weten hoe het amyloïde voorlopereiwit de neuronale communicatie kan beïnvloeden, kunnen we nieuwe manieren bedenken om geneesmiddelen te ontwikkelen die dit type signaaloverdracht in hersencellen ook in andere klinische contexten kunnen herstellen", zegt de Wit.