Nieuwe gevaarlijke sekstrend maakt seksueel misbruik mainstream Arne Adriaenssens

16 september 2018

17u16

Bron: Huffington Post 0 Medisch Stealthing (het afnemen van je condoom zonder dat je partner dat weet) komt de laatste maanden meer en meer voor. Toch hangen daar heel wat medische risico’s aan vast en is het in de meeste landen illegaal.

Wie af en toe eens een one-night-stand heeft, kan maar beter opletten voor ‘stealthing’. Bij dit opkomende fenomeen spreekt een koppel af seks te hebben met condoom, maar neemt de man het condoom tijdens de daad ongemerkt weer af. Zo hebben ze onbeschermde seks zonder dat beide partners daarvan op de hoogte zijn.

Dat praktijken als deze onaanvaardbaar zijn, spreekt voor zich. Onbeschermde seks als deze kan beide partijen blootstellen aan een schare aan soa’s. Verder is het ook illegaal om bewust onbeschermde seks te hebben zonder wederzijdse toestemming.

Veroordeling

Of je er in België daadwerkelijk voor veroordeeld kan worden, is onduidelijk. In enkele andere Europese landen is er echter wel een klare regelgeving. Zo maakt de Britse wet een duidelijk onderscheid tussen toestemming voor seks mét en seks zónder condoom. Dat iemand instemt veilig met je te vrijen impliceert dus niet dat onveilige seks ook oké is.

In Zwitserland werd in januari zelfs een 47-jarige man veroordeeld voor verkrachting nadat hij zijn condoom stiekem had verwijderd tijdens een vrijpartij een date. Welke straf hij hiervoor kreeg, is onbekend.