Nieuw-Zeeland opent ’s werelds eerste spermabank met hiv-positieve donors AW

27 november 2019

10u57

Bron: The Guardian 0 Medisch In een poging het stigma rondom hiv te verminderen, heeft Nieuw-Zeeland de allereerste hiv-positieve spermabank ter wereld geopend. Die werd ‘Sperm Positive’ gedoopt en telt alvast drie donors.

Alle drie de donors zijn hiv-positief getest, maar dankzij een succesvolle behandeling met medicatie is de hoeveelheid virus (viral load) in hun bloed onmeetbaar laag geworden, ondetecteerbaar zeg maar. Personen bij wie het virus een halfjaar lang onmeetbaar of ondetecteerbaar is, kunnen het niet meer overdragen op anderen.

Op die manier wil ‘Sperm Positive’ hiv (humaan immunodeficiëntievirus) destigmatiseren, zonder anderen daarbij in gevaar te brengen. Daarover tracht de (online) spermabank duidelijk en zonder vooroordelen te communiceren. En behalve het wijzigen van de publieke opinie wil de spermabank personen met hiv de kans geven om “leven te creëren”.

Positieve zaak

Volgens Mark Thomas, arts infectieziektebestrijding en professor aan de universiteit in Auckland, is dat een goede zaak. “De angst voor het stigma kan leiden tot het inconsistent innemen van medicijnen en resulteren in een minder effectieve behandeling van hiv. Dat vergroot dan weer het risico op de overdracht van het virus”, verklaart Thomas.