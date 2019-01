Nieuw onderzoek: zeelucht inademen is goed tegen kanker en cholesterol Klaas Danneel Nathalie De Bisschop

24 januari 2019

11u09

Bron: VTM Nieuws 0 Medisch Zeelucht inademen helpt om kanker te bestrijden én om een hoge cholesterol tegen te gaan. Dat blijkt uit een onderzoek van de Universiteit Gent en het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ).

Heb jij al eens van zeespray gehoord? Zo noemen onderzoekers het zeewater dat door de golfslag in de lucht verneveld wordt. Die zeespray bevat heel wat natuurlijke stoffen die door algen en bacteriën geproduceerd worden, en die goed zijn voor je gezondheid. Wanneer je zeelucht inademt, neem je die stoffen op in je lichaam – de ‘gezonde zeelucht’.

De onderzoekers van de universiteit hebben onderzocht welke effecten de stoffen uit de zeelucht hebben op onze genen. “We hebben stalen genomen van de zeelucht en hebben die in het labo onderzocht”, zegt Emmanuel Van Acker van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen. “Daar hebben we longkankercellen van de mens blootgesteld aan die luchtstalen, en bekeken welke gezondheidseffecten ze veroorzaken. Daarbij hebben we specifiek gekeken naar de effecten op onze genen, en dit vergeleken met resultaten uit andere wetenschappelijke studies.”

Gen afremmen

Uit het onderzoek is gebleken dat zeelucht de werking remt van een gen dat een belangrijke rol speelt in longkanker én in het cholesterolgehalte. Onderzoeker Jana Asselman van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen verklaart: “Eerdere studies toonden aan dat longkankercellen afsterven en dat de cholesterol daalt wanneer we dit gen afremmen. Nieuwe potentiële kankertherapieën en de laatste generatie cholesterolremmers werken in op ditzelfde gen. Nu we weten dat ook zeelucht de werking van dit gen afremt, kunnen we verwachten dat zeelucht een gelijkaardig positief effect kan hebben op de gezondheid.”

Onderzoek loopt

Het onderzoek loopt momenteel nog volop. De onderzoekers proberen nu te achterhalen welke stoffen uit de zeelucht precies nodig zijn om