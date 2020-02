Nieuw antibioticum ontdekt tegen ‘superbacterie’ RL

22 februari 2020

Onderzoekers in de Verenigde Staten hebben een nieuw molecuul ontdekt dat 'superbacteriën' kan doden die ongevoelig zijn voor traditionele antibiotica. Het gaat om een lang verwachte doorbraak.

De antibiotica die nu worden gebruikt, zijn al oud en het gebruikelijke proces om nieuwe te vinden is duur en omslachtig. Daarom gebruikten de wetenschappers van het Massachusetts Institute of Technology en Harvard computerberekeningen om te kijken welke chemische moleculen bepaalde bacteriën kunnen aanvallen.

"We wilden een platform ontwikkelen om de kracht van kunstmatige intelligentie te benutten voor een nieuw tijdperk van ontdekking van antibiotica", zei James Collins, hoogleraar medische techniek aan het MIT, die meewerkte aan de ontdekking, donderdag in het tijdschrift Cell. "Onze aanpak heeft dit ongelooflijke molecuul onthuld, dat misschien wel het krachtigste antibioticum is dat ooit is ontdekt.”

De onderzoekers oefenden hun model op de E. coli bacterie en zochten vervolgens in een bibliotheek van 6.000 chemische verbindingen met de gewenste eigenschappen. Het algoritme vond een verbinding met een andere structuur dan bestaande antibiotica en voorspelde dat die effectief zou zijn tegen veel bacteriën.

2001, A Space Odyssey

Ze noemden het molecuul "halicine", als eerbetoon aan de HAL-computer in de film “2001, A Space Odyssey", en testten het vervolgens in het laboratorium op tientallen bacteriestammen die bij patiënten waren afgenomen en gekweekt in vitro. Halicin doodde met succes een heel aantal bacteriën die resistent zijn tegen bestaande antibiotica.

Ten slotte werd het nieuwe molecuul getest op muizen die besmet waren met A. baumannii, een bacterie die vele Amerikaanse soldaten in Irak en Afghanistan heeft besmet en die alle bestaande antibiotica weerstaat. De muizen waren binnen 24 uur genezen.