Niet voor hooikoortspatiënten: grote wolk met pollen vliegt rond Redactie

30 maart 2019

20u57 0

Deze beelden zijn niet voor gevoelige hooikoortspatiënten of mensen met een ernstige allergie. Een helikopter vliegt over een bos en zorgt daardoor voor een grote wolk aan pollen. Het stuifmeel vliegt rond door de wind die de helikopter maakt. De beelden zijn gemaakt boven een dennenbos in Georgia, in de Verenigde Staten.

Mensen met hooikoorts krijgen allergische reacties van stuifmeel van grassen en bomen.