Nederlanders vinden technologie uit die tremors bij Parkinson blokkeert zonder hersenoperatie YV

19 februari 2020

10u02

Bron: ANP 0 Medisch Nederlandse en Amerikaanse onderzoekers hebben samen een revolutionaire bio-elektronische technologie ontwikkeld die de tremors bij de ziekte van Parkinson, zonder hersenoperaties kan tegengaan. “De Dutch Neurodegeneratieve Filter Technologie (DNF) is een Nederlandse uitvinding en is bedoeld om de levenskwaliteit van Parkinsonpatiënten te verbeteren”, aldus Mehrdad Omidvar, de uitvinder.

Het nieuwe DNF-systeem is het eerste gepatenteerde systeem dat het mogelijk maakt om de ongewenste impulsen, die de trillingen veroorzaken, te filteren. De gewenste signalen, die bewegen mogelijk maken, komen wel nog door.

“Wereldwijd waren er in 2018 ruim 10 miljoen patiënten met de ziekte van Parkinson. In de afgelopen twee jaar heeft ons internationale team in Nederland, de VS en in India veel onderzoek gedaan en deze baanbrekende technologie ontwikkeld waarmee zonder een hersenoperatie de tremors bij Parkinsonpatiënten geblokkeerd worden”, aldus Mehrdad Omidvar, uitvinder van de technologie aan Nederlands persbureau ANP.

Nieuwe chirurgische techniek

Volgens de uitvinder hebben de huidige behandeling bij een groot deel van de patiënten weinig resultaat op lange termijn. “Bovendien is een operatie aan de hersenen erg riskant en heel kostbaar”, deelt Omidvar. Daarom ontwikkelde ze een andere chirurgische techniek om de technologie te plaatsen.

In plaats van de elektroden van het DNF-systeem in de hersenen te implanteren, worden de nano-elektroden van het systeem rechtstreeks in het perifere zenuwstelsel geïmplanteerd. “Onze externe partners werken momenteel aan de ontwikkeling van de meest geschikte nano-elektroden voor het DNF-systeem”, zegt Omidvar.

Lagere kosten en risico

Bovendien zijn de operatie- en zorgkosten van het DNF-systeem naar eigen zeggen met 70% verlaagd. Er wordt ook geen operatie meer aan de hersenen of ruggenmerg uitgevoerd, waardoor de operatie minder ingrijpend en belastend is voor de patiënt.

Daarnaast houdt het nieuwe DNF-systeem alle ongewenste en gewenste impulsen bij, waardoor kunstmatige intelligentie en de wetenschappers nog betere behandelingstechnieken kunnen ontwikkelen in de toekomst.

Het Nederalndse bedrijf achter de uitvinding, Life Science Business, hoopt eind dit jaar met de klinische studie te beginnen.