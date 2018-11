Nationale Loterij doneert 201.000 euro voor kankeronderzoek met huis-, tuin- en keukenmedicijnen kv

08 november 2018

17u15

Bron: Belga 0 Medisch De Nationale Loterij geeft 201.000 euro steun aan het Antikankerfonds voor Primmo, een klinische studie voor de behandeling van baarmoeder(hals)kanker. De onderzoekers combineren in die studie goedkope, bestaande geneesmiddelen met immuuntherapie als innovatieve behandeling tegen deze veel voorkomende gynaecologische kanker. Dat meldt het Antikankerfonds vandaag.

Het Antikankerfonds is naar eigen zeggen voortdurend op zoek naar betere behandelingsopties voor patiënten. "Bestaande behandelingsopties zijn agressief", zegt medisch directeur Guy Buyens. "Immuuntherapie is een veelbelovende piste waarbij het eigen afweersysteem gebruikt wordt om de kankercellen aan te vallen.

Gecombineerd met een behandeling van radiotherapie en vijf goedkope bestaande middelen kunnen we tumoren op meerdere fronten tegelijkertijd aanvallen. Zo wordt de dure immuuntherapie in de toekomst hopelijk doeltreffender zonder ze nog veel duurder te maken."

Nationale Loterij

De Nationale Loterij kreeg naar verluidt oog voor die combinatietherapie. "Dat bestaande, goedkope huis-, tuin- en keukenmedicijnen, zoals Sedergine en het supplement curcumine, mee kunnen helpen in het bestrijden tegen kanker, is gunstig voor de patiënt. Hij hoeft zo niet te wachten op een lang administratief proces om de medicijnen goed te keuren. Ook zijn ze makkelijk en goedkoop verkrijgbaar", legt Buyens uit.

De Nationale Loterij zag de maatschappelijke relevantie van Primmo in en besliste om de wetenschappers te ondersteunen met 201.000 euro. ""De steun van de Nationale Loterij maakt een duur maar noodzakelijk onderzoek mogelijk dat in de toekomst mogelijk meer patiënten op een betere manier kan helpen", aldus Buyens.

Tijdige ontdekking

Als baarmoeder- en baarmoederhalskanker in een vroeg stadium ontdekt wordt, is er een goede prognose en is 90 procent van de patiënten na vijf jaar nog in leven. "Bij uitzaaiingen zijn er momenteel helaas weinig behandelingsopties en is de overlevingskans minder dan anderhalf jaar. Het onderzoek heeft dus een directe impact op de patiënten", legt Buyens nog uit.

Gemiddeld krijgen in België elk jaar 640 vrouwen de diagnose baarmoederhalskanker en 1.429 vrouwen de diagnose baarmoederkanker.

Hoewel de studie zich specifiek richt op patiënten met baarmoeder- en baarmoederhalskanker kan de behandeling na een succesvolle testfase ook voor andere kankers interessant zijn.