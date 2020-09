Nationaal Crisiscentrum: “Hoe moeilijk de winter wordt, kunnen we nu samen bepalen” HAA

16 september 2020

12u43

Bron: Nationaal Crisiscentrum 18 Coronavirus Het aantal besmettingen bij 60-plussers stijgt. Daarvoor heeft viroloog Steven Van Gucht gewaarschuwd op de wekelijkse persconferentie van het Nationaal Crisiscentrum. De experts wezen erop dat bij velen onterecht een “vals gevoel van veiligheid” heerst. “Het gaat nog steeds om exact hetzelfde virus dat onze ziekenhuizen liet volstromen in maart en april.”



“Het is in de eerste plaats het virus dat onze gezondheid en samenleving schaadt en níet de maatregelen”, zei Van Gucht op de persconferentie. De afgelopen dagen ontstond er kritiek omdat een nieuwe Nationale Veiligheidsraad pas volgende week gepland is, ondanks de forse toename van de coronacijfers. “Er zijn veel opinies en er wordt veel druk gezet. Dat is normaal, maar het mag ons niet afleiden van de blijvende ernst van de situatie”, pareerde Van Gucht.



Suggesties dat het virus minder gevaarlijk geworden zou zijn, wees de interfederaal woordvoerder van de hand. “Het klopt dat Covid-19 voor een deel van de bevolking relatief weinig problemen oplevert, maar voor veel anderen kan het nog steeds een zeer zware ziekte zijn met een lange herstelperiode”, onderstreepte Van Gucht.

Risicogroepen

Ongeveer 3,5 miljoen Belgen, circa een derde van de bevolking, behoren tot een risicogroep, vervolgde hij. “We hebben nog steeds geen geneesmiddelen die kunnen voorkomen dat mensen een zware longontsteking krijgen of in het ziekenhuis terechtkomen.” De kans om een infectie met Covid-19 te overleven, is evenwel verhoogd. Dit verhindert echter niet dat mensen nog steeds in het ziekenhuis belanden en zwaar ziek kunnen worden.



“We zien ondertussen een stijging van het aantal besmettingen bij oudere mensen”, waarschuwde Van Gucht vervolgens. “Dat is een reden tot bezorgdheid. In de eerste week van september werden er 360 infecties vastgesteld bij 60-plussers. In de tweede week van september waren dat er 585, of 1,5 keer meer.”

De huidige situatie kan zeer snel dramatisch worden Yves Stevens, woordvoerder van Nationaal Crisiscentrum

1.200 infecties per dag

Volgens wetenschappers van de Universiteit Hasselt halen we aan dit tempo binnen een week 1.200 besmettingen per dag en binnen twee weken 1.600 infecties per dag, aldus de viroloog. Ook het aantal ziekenhuisopnames zou volgende week 1,5 keer hoger kunnen liggen en binnen twee weken 2 keer hoger. Deze berekeningen gaan ervan uit dat de context niet wijzigt en de huidige trend zich zal doorzetten.

In de praktijk is de context echter voortdurend in evolutie. Zo gaan de hogescholen en universiteiten weldra weer open en staan de herfst en de winter voor de deur. Van Gucht riep de studenten op goed op te letten, “vooral tijdens het studentenleven buiten de campus, op kot of tijdens het verenigingsleven”. “Let op wanneer u in het weekend naar huis gaat, en hou eventueel wat meer afstand van ouders, grootouders en andere gezinsleden, zeker wanneer zij tot de risicogroep behoren”, pleitte de viroloog.

“Niemand is immuun”

Yves Stevens, de woordvoerder van het Nationaal Crisiscentrum, wees erop dat de huidige situatie “zeer snel dramatisch kan worden”. “Alle indicatoren tonen aan dat deze beweging mogelijk al is ingezet.” Bij veel mensen heerst momenteel een vals gevoel van veiligheid. “Dat is totaal onterecht. Niemand is immuun”, benadrukte Stevens. Bovendien kan ieder van ons, vaak onbewust, andere personen besmetten. “Denken dat risicogroepen gespaard kunnen blijven, is een utopie.”

We kunnen niet wachten tot de situatie volledig uit de hand loopt om ons gedrag aan te passen Yves Stevens, woordvoerder Nationaal Crisiscentrum

Verantwoordelijkheid

Het einde van de pandemie is nog niet in zicht, klonk het nog. “Integendeel, mogelijk staan we aan de vooravond van een zeer moeilijke winter. Hoe moeilijk, dat kunnen we nu samen bepalen”, zei Stevens. “We kunnen niet wachten tot de situatie volledig uit de hand loopt om ons gedrag aan te passen. Er zijn geen excuses om onze verantwoordelijkheid niet op te nemen.”

Het crisiscentrum riep iedereen daarom op om “nu het juiste gedrag aan te nemen”. “We hebben de curve afgevlakt in maart en april. We zijn er in de zomer in geslaagd het virus onder te controle te houden. We zullen opnieuw samen de verspreiding van het virus onder controle te krijgen”, staafde Stevens ten slotte nog.

