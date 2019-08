Mysterieuze longziekte gelinkt aan e-sigaret: onduidelijk of patiënten nog volledig zullen herstellen KVDS

18 augustus 2019

17u47 328 Medisch In de Verenigde Staten is een onderzoek gestart naar een mysterieuze longziekte die gelinkt wordt aan het gebruik van e-sigaretten. Er zouden al bijna 100 gevallen zijn gemeld in 14 staten. Heel wat patiënten – waaronder veel tieners en jongvolwassenen – liggen in het ziekenhuis en sommigen zijn er erg aan toe. Dokters zeggen dat het niet duidelijk is of ze volledig zullen herstellen.

Er wordt zowel aan artsen als aan het grote publiek gevraagd om alert te zijn voor de “ernstige en potentieel gevaarlijke longziekte”, aldus de Amerikaanse krant The Washington Post. Symptomen zijn moeilijkheden bij het ademen, kortademigheid en pijn in de borst. Artsen meldden daarnaast dat de patiënten ook last hadden van koorts, hoesten, braken en diarree. Sommigen zouden geëindigd zijn op de afdeling intensieve zorgen en aan ventilatoren, die hen moeten helpen met ademen.

Oorzaak

Volgens de Amerikaanse CDC – de organisatie die zich bezighoudt met het opsporen, behandelen en voorkomen van ziekten met het oog op de openbare gezondheid – wordt er al in zeker vijf van de staten met bevestigde gevallen gezocht naar de precieze oorzaak van de aandoening.





Hoewel een aantal van de gevallen parallellen vertonen, zeggen de autoriteiten dat ze niet weten of de ziekte nu effectief in verband staat met de vapingtoestellen zelf of eerder met de samenstelling van wat de gebruiker via de e-sigaret inhaleert. De patiënten zouden verklaard hebben dat ze een hele waaier aan producten gebruikten, van nicotine en marihuana tot eigen mengsels. (lees hieronder verder)

Volgens de American Vaping Association – die vapingproducten promoot – vapen elke maand ongeveer 10 miljoen volwassenen nicotine zonder enige problemen. Ze wijst dan ook naar de hierboven genoemde “eigen mengsels” als mogelijke oorzaak van de longproblemen. Maar autoriteiten zijn er niet zo zeker van of die redenering wel klopt.

Hoofdarts Emily Chapman van de Children’s Hospitals and Clinics of Minnesota zag de afgelopen maand vier tieners tussen 16 en 18 jaar binnenkomen met een longziekte, zo vertelt ze aan The Washington Post. Ze hadden symptomen die behandelbaar leken en overeenkwamen met virale infecties of bacteriële longontstekingen, zoals kortademigheid, hoesten, koorts en pijn in de buik. Maar hun toestand bleef achteruitgaan, ondanks het feit dat ze een behandeling kregen met antibiotica en ventilators.

Longschade

Uiteindelijk werd de link gelegd met acute longschade door vaping. Toen de patiënten behandeld werden met steroïden, zagen de artsen wél verbetering. Ze weten echter niet of de patiënten geen blijvende schade zullen ondervinden op langere termijn.