Mysterieuze longziekte eist vierde leven in VS: overheid roept op om te stoppen met vapen KVDS

06 september 2019

22u50

Bron: CDC, The Washington Post, The Verge, The New York Times, StarTribune 153 Medisch Een mysterieuze longziekte die gelinkt wordt aan het gebruik van de e-sigaret, heeft in de Verenigde Staten een vierde leven geëist. Dat meldt het Centrum voor ziektepreventie en -bestrijding (CDC). Er wordt ook nog een vijfde overlijden onderzocht. Wetenschappers weten nog altijd niet wat de precieze oorzaak is en daarom roept de overheid iedereen nu op om te stoppen met vapen.

Intussen zijn al 450 mogelijke gevallen van de longziekte vastgesteld in 33 verschillende staten en op de Amerikaanse Maagdeneilanden. Dat is een verdubbeling tegenover vorige week. De eerste twee overlijdens werden gesignaleerd in Illinois en Oregon. Het derde overlijden werd donderdag gemeld in de staat Indiana, het vierde vrijdag in Minnesota.

Parallellen

Volgens de eerste onderzoeken zouden er klinische parallellen zijn bij de patiënten. Er werd gewag gemaakt van gelijkaardige blootstellingen, symptomen en klinische resultaten. Veel van de patiënten hadden producten gebruikt met THC in - de belangrijkste stof in cannabis die zorgt voor de roes - sommigen hadden zowel THC als nicotine gebruikt en een kleine groep alleen nicotine.





Er werd volgens het CDC geen bewijs gevonden van een besmettelijke ziekte, waaruit het afleidt dat de longaandoening veroorzaakt moet zijn door blootstelling aan een chemische stof. Om welke stof het exact gaat, is nog niet duidelijk volgens de auteurs van enkele studies die vandaag verschenen in toonaangevende medische tijdschrift New England Journal of Medicine. (lees hieronder verder)

Een van de artikels focust op de 53 gevallen in Wisconsin en Illinois en geeft een beeld van welke demografische groep het meeste te lijden heeft. 83 procent van de patiënten bleken mannen en de gemiddelde leeftijd was amper 19 jaar. 84 procent had THC gebruikt en bijna allemaal kregen ze ademhalingsproblemen en problemen met het spijsverteringsstelsel. 94 procent kwam in het ziekenhuis terecht en een derde moest beademd worden. Eén patiënt overleefde het niet.

“De ernst van de ziekte en de recente toename van het aantal gevallen geeft aan dat het om een nieuwe of nieuw vastgestelde en zorgwekkende cluster van longziekten gaat, die gerelateerd is aan vaping”, klinkt het bij medische experts in de betrokken staten.

Levens redden

“We gaan er alles aan doen om te achterhalen wat deze mensen ziek maakt”, zegt directeur Robert R. Redfield van het CDC in een mededeling. “Alle info die we hebben, wordt zorgvuldig onderzocht. De eerste bevindingen helpen ons om de focus van ons onderzoek steeds scherper te stellen. En steeds dichter te komen bij de antwoorden die we nodig hebben om levens te redden.” (lees hieronder verder)

Intussen roept het CDC de Amerikaanse bevolking op om te stoppen met vapen. “Terwijl het onderzoek bezig is, zouden de mensen moeten overwegen om geen e-sigaretten meer te gebruiken”, aldus Dana Meaney-Delman, die het onderzoek leidt voor het CDC, in The New York Times.

Ook in het New England Journal of Medicine waarschuwen medische experts voor de gevaren van vapen en worden dokters opgeroepen om het af te raden aan hun patiënten.