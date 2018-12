Mysterieuze kinderziekte vertoont verrassende overeenkomsten met Alzheimer AW

21 december 2018

Kinderen tussen vijf en vijftien jaar oud, afkomstig uit derdewereldlanden, worden sinds de jaren '60 geteisterd door een mysterieuze en intrigerende ziekte. Epilepsieaanvallen, een knikkend hoofd en cognitieve stoornissen zijn enkele kenmerken. Het laatste symptoom is overigens vergelijkbaar met Alzheimer, net zoals de oorzaak van de ziekte beweren onderzoekers in een nieuwe studie die gepubliceerd werd in het tijdschrift Acta Neuropathologica

Aangezien voornamelijk Oost-Afrikaanse kinderen en slachtoffers van oorlogen getroffen worden door de ‘knikkebolziekte’ veronderstelden onderzoekers jarenlang dat ondervoeding, parasieten en virussen mogelijke oorzaken zijn. Maar uit een recente studie, waarbij dokters de hersenen van overleden slachtoffers onderzochten, blijkt dat de aandoening een belangrijke gelijkenis vertoont met bepaalde hersenziekten waaronder Alzheimer en Parkinson. Die gelijkenis is het zogenaamde tau-eiwit.



“De knikkebolziekte is een tauopathie”, besluit Michael Pollanen, patholoog aan de universiteit van Toronto in Canada en hoofdauteur van de studie. Tauopathie is een verzamelnaam voor neurodegeneratieve ziekten waarbij een ophoping van het tau-eiwit de normale werking van de hersenen verstoort. Nog belangrijker: de onderzoekers vonden geen enkel teken van een hersenontsteking veroorzaakt door een parasiet of virus.

Gevolg geen oorzaak

Andere onderzoekers reageerden alvast sceptisch en houden vast aan hun theorieën. Zo zijn enkele onderzoekers ervan overtuigd dat de ophoping van eiwitten een gevolg is van de epilepsieaanvallen en cognitieve achteruitgang, geen oorzaak.



Moeilijk onderzoeksdomein

Er is met andere woorden weinig eensgezindheid en onderzoek naar de ziekte is moeilijk. Wetenschappers dienen familieleden van overleden kinderen ervan te overtuigen om hun organen af te staan aan de wetenschap. Bovendien is het in de arme landen een stuk moeilijker om de organen onmiddellijk na hun dood uit het lichaam te verwijderen. Daarnaast moeten ze nog eens veilig getransporteerd worden.

Zombieziekte

De knikkebolziekte of zombieziekte is een aandoening die enkel in Afrika voorkomt. De ziekte ontstond in Tanzania en verspreidde zich van daaruit naar onder andere Soedan en Oeganda. Slachtoffers zijn tussen vijf en vijftien jaar oud en worden zelden ouder dan dertig jaar. Eenmaal een kind de ziekte heeft, krijgen ze epilepsieaanvallen, beginnen ze te kwijlen en lijken ze in een andere wereld te leven. Van een geneesmiddel is voorlopig geen sprake, van een oorzaak evenmin.