Mysterieus longvirus eist eerste leven in China IB

11 januari 2020

05u16

Bron: ANP 0 Medisch Een 61-jarige man is donderdag in de Centraal-Chinese stad Wuhan overleden aan de mysterieuze virale longontsteking die daar onlangs uitbrak. Hij is de eerste die aan het virus bezweken is, melden lokale autoriteiten zaterdag.

In Wuhan werd in december het eerste besmettingsgeval van het virus gemeld. Bij 41 mensen is het virus tot nu toe vastgesteld. Zeven van hen verkeren in zorgwekkende toestand, zei de waakhond van de Chinese gezondheidszorg zaterdag.

De uitbraak is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mogelijk veroorzaakt door een nieuw type coronavirus. Er is vooralsnog geen bewijs dat het virus van mens op mens overdraagbaar is, zeggen de Chinese autoriteiten. Het gros van de patiënten is waarschijnlijk besmet geraakt op een lokale vismarkt. Die is inmiddels gesloten en gedesinfecteerd.

Ziekenhuizen in Hongkong melden zeker 21 patiënten te hebben opgenomen met ziekteverschijnselen als koorts, infecties van de luchtwegen en symptomen van longontsteking. Allen zouden onlangs de stad Wuhan hebben bezocht. Wuhan wordt daarom gezien als bron van de infectie. Sinds de uitbraak van SARS in 2003 is Hongkong alert op overdraagbare aandoeningen. Tweeduizend mensen werden destijds ziek en 300 overleden.

