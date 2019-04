Mysterie van baby’s zonder handen en armen in Frankrijk: overheid denkt eindelijk oorzaak te kennen KVDS

19 april 2019

13u36

Bron: ANP, BMFTV, VTM NIEUWS 1 Medisch De Franse autoriteiten denken dat ze eindelijk weten hoe het komt dat er in enkele departementen in het land een golf van baby’s geboren werd met misvormingen aan handen en armen. De jongste negen jaar werden meer dan twintig gevallen opgetekend. De oorzaak zou te vinden zijn in een vervuild reservoir met drinkwater.

De misvormingen werden opgetekend in de regio’s Ain (naast Lyon, aan de grens met Zwitserland), Morbihan (Bretagne) en Loire-Atlantique (bij Nantes). Volgens de Franse krant Le Parisien zouden er ook gevallen geweest zijn in de regio Bouches-du-Rhône, bij Marseille. Tijdens de zwangerschap van de moeders groeiden de bovenste ledematen van de kinderen niet voldoende.

Waterbedrijf

De Franse autoriteiten stelden een onderzoek in en denken nu de oorzaak gevonden te hebben. De getroffen families kregen allemaal water van hetzelfde waterbedrijf. De regio’s waarin ze wonen, liggen allemaal op het einde van het netwerk. Volgens de Franse nieuwszender BFMTV zou het water mogelijk vervuild zijn met al dan niet verboden pesticiden.





Een eerder – kleiner – onderzoek na de geboorte van twaalf misvormde baby’s kon geen gezamenlijke oorzaak aanduiden. Nadat in Ain opnieuw elf kinderen ter wereld kwamen met onvolledige lichamen, besloot het Franse ministerie van Volksgezondheid een nationaal onderzoek op te starten. En daarvan zijn nu dus de conclusies bekend.

VTM NIEUWS sprak in november vorig jaar nog met de Belgische arts Isabelle Taymans, die in Bretagne woont. Haar dochter werd in 2012 zonder linker voorarm geboren. Toen ze hoorde dat er in het dorp nog meer gevallen waren, sloeg ze alarm bij de overheid.

