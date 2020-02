Mondmasker gebruiken? Eerst baard scheren, zegt Amerikaanse gezondheidsorganisatie YV

26 februari 2020

13u08

Bron: CNN 6 Medisch Als je een mondmasker wil gebruiken om jezelf te beschermen tegen het coronavirus, is het belangrijk dat je de juiste gezichtsbeharing hebt, blijkt uit een infografiek van de Amerikaanse gezondheidsorganisatie CDC.

Heb je een baard, snor of stoppelbaard die buiten het gebied komen dat een mondmasker zou bedekken, ben je niet volledig beschermd. In onderstaande afbeelding kan je zien welke stijlen afgeraden worden.

De gezichtsbeharing bedreigd mogelijk de werking van het mondmasker als het masker door het haar niet volledig kan afsluiten. Bij de maskers ontstaat door het in en uitademen een onderdruk, waardoor lucht via de filters naar binnenstroomt. Als het masker niet afsluit, doet het eigenlijk niets.

Daarnaast is al meermaals gebleken dat een mondmasker tegen het coronavirus eigenlijk niet zo nuttig is. Je focust best op een goede hygiëne door genoeg je handen te wassen.