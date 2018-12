Mogelijke doorbraak in onderzoek naar hiv-virus: wetenschappers konden besmette cellen met succes vernietigen AW

21 december 2018

23u10

Bron: Eurekalert 0 Medisch Enkele wetenschappers hebben een potentiële doorbraak in de strijd tegen het hiv-virus aangekondigd. Onderzoekers aan het Institut Pasteur in Parijs beweren dat ze geïnfecteerde cellen met succes vernietigden. Dat meldden ze in hun studie die gepubliceerd werd door Eurekalert.

Door cellen besmet met het hiv te vernietigen, kan het virus zich niet langer vermenigvuldigen waardoor aids vermeden wordt. Voorlopig wordt hiv nog met antiretrovirale geneesmiddelen behandeld. Die remmen de vermenigvuldiging van het virus, maar kunnen het niet effectief uit het lichaam verwijderen.



“Hiv richt zich op cellen met een hoge metabolische activiteit en kaapt de energie om zo te vermenigvuldigen”, leggen de auteurs van de studie uit. “Door activiteitremmers te introduceren in de cellen, worden ze vernietigd, alsook het hiv-virus dat erin huist.”

Het onderzoek vond voorlopig plaats in een steriel laboratorium. Bij een volgende stap in het onderzoek zullen de wetenschappers een activiteitremmer proberen te introduceren in het lichaam van een besmet patiënt. Pas dan kunnen concrete conclusies getrokken worden.