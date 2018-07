Moeten we bang zijn voor een teveel aan vitamine D en kan dat kwaad? Annick Wellens

30 juli 2018

12u11 0 Medisch Terwijl een tekort aan vitamine D tijdens de grauwe wintermaanden vaak voorkomt, is het ook best mogelijk om een overdosis vitamine D op te nemen. Dat is eerder uitzonderlijk, maar een potentieel gevaar voor wie supplementen slikt.

Vitamine D is betrokken bij de calciumopname, het immuunsysteem en de bescherming van onze botten, spieren en hartgezondheid. Een hele hoop belangrijke functies waardoor velen naar supplementen grijpen om zeker te zijn van hun aanbevolen portie vitamine D. Dat gebeurt vooral tijdens de kille wintermaanden wanneer we soms wekenlang geen zonlicht – de belangrijkste bron van vitamine D – zien. Tenslotte is zonlicht noodzakelijk voor de aanmaak en is vitamine D maar beperkt aanwezig in voedingsmiddelen zoals vette vis, volle zuivel en vet vlees. Maar is een tekort eigenlijk nog mogelijk nu de zon al wekenlang zo hard schijnt als vandaag? En wat gebeurt er als we op die manier te veel vitamine D opnemen?

Belang van de voorgeschreven dosis aan supplementen

Enkel zonlicht kan geen overdosis aan vitamine D veroorzaken. Supplementen doen dat wel. Wie langdurig hoog gedoseerde supplementen inneemt zonder het bloed te controleren, kan een vitamine D-vergiftiging oplopen. Dat gebeurt pas vanaf 50 microgram per dag terwijl de meeste supplementen slechts de helft, 25 microgram aan vitamine D, tellen.

Gevolgen kunnen verhoogde bloed- en calciumwaarden zijn. Die verhoogde calciumwaarden zorgen op hun beurt voor tal van symptomen zoals vermoeidheid, verwardheid, dorst, spijsverteringsproblemen en de continue drang om te urineren. Verder kan een vergiftiging verantwoordelijk zijn voor botverlies, nierfalen en dehydratatie. Eenmaal er sprake is van een vergiftiging, kan het wekenlang duren voordat ze is uitgewerkt.

Experts raden aan om enkel supplementen te kopen wanneer een arts dat adviseert. Daarbij is het belangrijk om je aan de voorgeschreven dosis te houden. Wie dat niet doet, riskeert een vergiftiging.

Teveel aan zonlicht

Vitamine D is een vetoplosbare vitamine wat betekent dat die wordt opgeslagen in het lichaam. Tijdens zonnige zomerdagen kan je lichaam een voorraad aanmaken. Met die voorraad kan je de wintermaanden vaak overbruggen, maar een vergiftiging oplopen door te veel zonlicht is gelukkig onmogelijk. Sommigen moeten zelfs nog steeds supplementen slikken, zelfs wanneer de zon zo hard schijnt als gisteren, vandaag en morgen. Dat komt omdat hun lichaam minder (snel) vitamine D aanmaakt.

Wie moet supplementen innemen?

Vooral zwangere vrouwen krijgen het advies om dagelijks een supplement in te nemen, zelfs tijdens de zomermaanden. Voor hen zijn er daarbij speciale supplementen beschikbaar die ook foliumzuur bevatten. Dat foliumzuur verkleint de kans op een open ruggetje, een hazenlip of open gehemelte bij de baby.

Ook kinderen slikken beter dagelijks een supplement omdat vitamine D zo belangrijk is voor de beenderen, tanden en het skelet. Meestal gebeurt dat bij jonge kinderen in de vorm van druppeltjes.