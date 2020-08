Moedermelk als medicijn? Melk bevat antistoffen tegen corona Sanne Schelfaut

19 augustus 2020

10u53

Bron: Het Parool, AD 0 Medisch De moedermelk van vrouwen die Covid-19 hebben gehad, bevat antistoffen tegen het coronavirus. Dat blijkt uit onderzoek van het Emma Kinderziekenhuis, onderdeel van het Amsterdam UMC. Het ziekenhuis gaat nu bekijken of de melk bruikbaar is om coronabesmettingen te voorkomen, bijvoorbeeld bij kwetsbare groepen zoals ouderen.

Uit de eerste resultaten blijkt ook dat na het verwarmen van de melk (pasteuriseren) de antistoffen nog steeds aanwezig zijn. Dit is belangrijk om te weten, omdat moedermelk pas na pasteurisatie bruikbaar is voor andere personen. Nu moet dus blijken of de moedermelk inderdaad werkzaam is als preventieve behandelmethode tegen corona, bijvoorbeeld in de vorm van ijsblokjes met toegevoegde smaak.

“Als dat het geval is, dan kan de moedermelk worden ingezet bij risicogroepen, wanneer zich een tweede coronagolf voordoet. Stel je voor dat een bewoner van een verpleeghuis is besmet, dan kunnen wij zorgen dat de overige bewoners moedermelk in de vorm van ijsblokjes krijgen en hopen dat ze gezond blijven”, zegt Hans van Goudoever, hoofd van het Emma Ziekenhuis. “We denken dat na het drinken van de melk de antistoffen zich aan de oppervlakte van onze slijmvliezen hechten. Daar vallen zij de virusdeeltjes al aan voordat ze het lichaam binnendringen.”

Luchtweginfecties

De wetenschappers begonnen afgelopen april met hun onderzoek naar de effectiviteit van moedermelk in de strijd tegen Covid-19. Vijftig (besmette) moeders stonden hun melk af. “We weten dat moedermelk pasgeboren kinderen beschermt tegen luchtweginfecties. Door borstvoeding te geven, geeft de moeder haar eigen antistoffen door aan haar kind. Ditzelfde effect verwachten we bij moeders die recent zijn genezen van het virus”, zei onderzoeker Britt van Keulen eerder in de Nederlandse pers. Ze baseerde zich op informatie over een zwangere vrouw tijdens de Sars-uitbraak in 2003. “Zij raakte besmet met het Sars-virus en baarde een gezonde baby. In haar moedermelk bleken antistoffen tegen Sars te zitten. Covid-19 lijkt erg op het Sarsvirus, dus dan denk ik dat ook corona-antistoffen in de melk terechtkomen.”

We hebben heel wat liters moedermelk nodig om kwetsbare mensen te helpen als er een tweede golf ontstaat Hans van Goudoever, hoofd Emma Ziekenhuis

Die veronderstelling blijkt dus te kloppen. Zelfs dertien weken na het begin van de klachten werden nog antistoffen in de melk gevonden. Het ziekenhuis begint een campagne om duizend vrouwen te werven die moedermelk willen doneren. Aan deze vrouwen wordt gevraagd om 100 milliliter voor de Moedermelkbank te kolven. De onderzoekers gaan daarmee bepalen welk percentage van de melk antistoffen bevat. Van Goudoever: “Ook vrouwen die ongemerkt met corona besmet zijn geweest, hebben misschien antistoffen aangemaakt die in de melk zijn te vinden. Wij zoeken daarom moeders die besmet zijn geweest, maar ook wanneer dit niet zo is, kan een moeder zich aanmelden, want we hebben heel wat liters nodig om te helpen bij een eventuele tweede golf.”

De gedoneerde melk wordt opgeslagen in een biobank als de vrouwen daar toestemming voor geven. Die melk is dan ook bruikbaar voor andere onderzoeken.