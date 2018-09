Moeder deelt hartverscheurende laatste foto met dochtertje en smeekt mensen orgaandonor te worden KVDS

29 september 2018

18u05

Bron: Facebook, The Sun 0 Medisch Een Amerikaanse moeder heeft op Facebook de hartverscheurende laatste foto gedeeld van zichzelf en haar dochtertje Everlee (8 maanden). Het meisje was zwaar ziek en had een nieuwe lever nodig, maar die kwam niet op tijd. Exact een week geleden stierf ze. En nu is Meagan Cosper (32) een campagne begonnen om zo veel mogelijk mensen te overtuigen om orgaandonor te worden. “Laat niet nog een baby sterven terwijl die op een orgaan wacht”, klinkt het.

De kleine Everlee werd in januari geboren en sukkelde meteen met haar gezondheid. Al snel ontdekten de dokters dat het meisje aan galgangatresie leed, een aandoening waarbij de galwegen niet volledig gevormd zijn of dichtzitten. Daardoor blijft gal in de lever zitten en gaat het niet naar de darmen om daar vetten af te breken. Het gevolg is dat de lever beschadigd raakt.

Zware operatie

Na een hele reeks ziekenhuisverblijven volgde op 8 mei een zware operatie die de galafvoer vanuit haar lever weer op gang moest brengen. De dokters namen de geblokkeerde galwegen weg, haar galblaas en een deel van haar lever. Maar het meisje kreeg een infectie. Daardoor kwam ze op een wachtlijst te staan om een nieuwe lever te krijgen.





“Everlee was een gelukkige baby, maar hoe zieker ze werd, hoe moeilijker het werd om haar te doen lachen”, vertelt haar mama uit Arizona. “Ze zag enorm af, maar we hoopten en gelóófden ook dat een nieuwe lever op tijd zou komen.” Dat bleek niet het geval. (lees hieronder verder)

Toen de dokters Meagan en haar man Jacob vertelden dat hun dochtertje hersendood was, vroegen ze meteen of ze haar organen konden doneren. “Dat sprak voor zich want we wisten wat het was om op een orgaan te wachten dat nooit kwam”, aldus Meagan. “Maar haar organen bleken te zwaar beschadigd te zijn door haar ziekte. Dat brak ons hart compleet, want we hadden gehoopt dat haar dood toch andere baby’s had kunnen redden.”

Vredig

Everlee stierf uiteindelijk vredig op 22 september, in de armen van haar moeder. Om haar dood toch zin te geven, doet de vrouw nu haar verhaal. In de hoop anderen te overtuigen om zich op te geven als orgaandonor en levens te redden. Ze deelde onder meer een foto van zichzelf en haar dochter, net nadat ze gestorven was. “Het breekt mijn hart om zo een pijnlijke foto te tonen”, vertelt ze. (lees hieronder verder)

“Maar net nadat Everlee gestorven was, vroegen mensen me of ze iets voor me konden doen”, gaat ze verder. “En ik vond een manier. Ik schreef mijn verhaal neer in een Facebookpost en voegde er de foto’s aan toe vanop het einde van haar leven. Vervolgens vroeg ik of iedereen me wilde helpen om mijn boodschap over orgaandonatie te verspreiden door de post zo veel mogelijk te delen. Ik wil niet dat mijn meisje voor niets gestorven is. Ik wil dat haar dood andere levens redt.” (lees hieronder verder)

Want bewustmaking is nodig, dat kreeg de vrouw zelf te horen toen ze aan het wachten was op het transplantatieteam nadat haar dochter hersendood was verklaard. “We vroegen waarom het zo moeilijk was om aan een orgaan te geraken en het team vertelde ons dat de meeste mensen niets weten over orgaandonatie, dat ze er nog nooit mee te maken kregen of dat ze niet willen dat er in hun kindje gesneden wordt na zijn of haar dood.”

Moeilijk

“Daarom vraag ik het nu aan iedereen”, gaat ze verder. “Het is erg moeilijk als je kindje aan het sterven is, wij weten er alles van. Maar denk aan alle organen die je kan weggeven. Hart, longen, nieren, lever, … Denk aan alle levens die je kan redden. Laat de dood van je geliefden iets betekenen. Denk dus aan mij en Everlee als er een geliefde van je sterft.”

Wil je je graag registreren als orgaandonor? Je vindt alle informatie over hoe je dat kan doen op deze site van de overheidsdienst Volksgezondheid.